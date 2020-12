Březen se zapíše do historie jako měsíc, kdy vláda zavřela obchody, školy, divadla, stadiony, restaurace a také hranice.

Uzavřené státní hranice | Foto: Archiv

V roce 44 před naším letopočtem to byl 15. březen, který se vryl do paměti lidstva pod názvem Březnové idy, latinsky Idus Martiae. Je to den, kdy byl zavražděn římský císař Julius Caesar. Letos v březnu nezabíjela ničí ruka, ale čínský virus, který se přenesl na tržištích města Wu-chan z netopýrů na člověka.