Bez vitaminů bychom sice přežili, ale byl by to život opravdu hodně na draka. V těle totiž ovlivňují mnoho procesů – podílí se na tvorbě enzymů a hormonů, ovlivňují imunitu a podporují regeneraci organismu. Jakmile budete mít některého nedostatek, v těle to začne brzy drhnout. A často se to ze všeho nejdřív odrazí právě na pleti – pokožka je suchá a šupinatá, chybí jí jas, špatně se hojí, je křehčí a citlivější a mohou vás začít trápit i pupínky.

V zimě, kdy náš jídelníček bývá na vitaminy přirozeně chudší a zároveň stoupají nároky imunitního systému, to není nic výjimečného. I proto vypadáme tak unaveně a nezdravě. Dopřát pleti právě teď pořádnou vitaminovou bombu tedy rozhodně není od věci.

„Naše pleť ke svému správnému fungování potřebuje celou řadu vitaminů. Mezi ty nejdůležitější ale patří vitaminy A, C a E,“ říká estetická dermatoložka Zuzana Kulíková z pražské kliniky LaserPlastic.

Nejdůležitější je doplnit je vnitřně, tedy hlídat si jejich přísun v jídelníčku, případně přidat je v podobě doplňků stravy. Ani kosmetika s jejich obsahem však není od věci. Sice nepůsobí komplexně na celé tělo jako vitaminy, které přijmeme ve stravě, ale to v tomhle případě vůbec nevadí. ‚Vitaminová kosmetika‘ totiž funguje jako jakýsi bonus. „Pomocí kosmetiky dostanete do ošetřené oblasti kůže větší koncentraci vitaminů, než by do ní přirozeně doputovalo krevním řečištěm,“ vysvětluje lékařka s tím, že další možností je nechat si vitaminy vpravit do kůže injekčně v rámci mezoterapie.

Při ní vám dermatolog do kůže vpraví účinné látky pomocí drobných vpichů. „Do koktejlu pro mezoterapii se přidávají například vitaminy A, C, E, D, vitaminy skupiny B, PP a tak dále. Výhodou je vysoká koncentrace vitaminů, která je dopravena do střední vrstvy kůže. Účinek v místě aplikace je díky tomu rychlý a efektivní,“ podotýká dermatoložka Kulíková.

Už chroupete mrkev? Než se pustíte do zběsilého nahánění vitaminů, vyplatí se vědět, který co umí. Díky tomu bude hned jasnější, o který z nich by teď nejvíc stála vaše pleť.

1) Vitamin A: zpomalovač stárnutí

Je-li vaše pokožka suchá a šupinatá a všímáte si toho, že se hůř hojí, zkuste to s vitaminem A. Ten totiž výrazně zlepšuje regeneraci pokožky, a dokonce zmírňuje i viditelnost jizviček a pigmentových skvrn. A protože podporuje tvorbu kolagenu v kůži, zlepšuje také její pevnost a pružnost.Vitamin A je tedy obzvlášť vhodný pro stárnoucí nebo zralou pokožku.

A doporučuje se i v případě, že vás trápí akné. ‚Áčko‘ má totiž kromě jiného i lehce exfoliační účinky, usnadňuje tedy odlučování odumřelých buněk z pokožky. Díky tomu se pak póry čistí. A navrch získáte i jasnější tón pokožky.

‚Áčko‘ přirozeně najdete v mrkvi, špenátu, v mléčných výrobcích, v hovězích a kuřecích játrech. Až budete tenhle vitamin hledat v séru nebo krému, většinou ho najdete pod označením retinol, případně retinyl palmitát. Doporučujeme začít s méně koncentrovanými přípravky, protože kůže při první aplikaci většinou reaguje podrážděním – začervenáním, pnutím či šupinatěním.

Nenechte se odradit, je to normální. Kůže si jen potřebuje postupně zvyknout. Pokud se u vás podráždění objeví, nanášejte přípravek zprvu třeba jen jednou dvakrát týdně a počet aplikací zvyšujte postupně. Přípravky s retinolem také doporučujeme nanášet na noc, kůže po nich totiž může reagovat citlivěji na světlo. Přes den nezapomeňte použít UV faktor.

2) Vitamin C: rozjasňovač

‚Céčko‘ je mocný antioxidant, který vychytává škodlivé volné radikály. To jsou reaktivní částice, které vznikají při látkové výměně, a pokud je ‚nepřeperou‘ právě antioxidanty, urychlují stárnutí celého organismu včetně pokožky. Kromě toho se vitamin C podílí i na tvorbě kolagenu, má tedy co do činění i s pevností a pružností pokožky. Signálem, že vám tenhle vitamin chybí, je suchá a zašedlá pokožka nebo praskající žilky. Vitamin C zpomaluje stárnutí, zpevňuje pleť a snižuje viditelnost vrásek. Rozjasňuje, sjednocuje tón pokožky a zesvětluje pigmentové skvrny.

Céčko najdete ve všech citrusových plodech, šípcích, jahodách, růžičkové kapustě, paprikách, kiwi nebo třeba ananasu. A bohatý výběr je v poslední době i na kosmetickém trhu. V případě ‚céčka‘ se navíc koncentrovaných přípravků nemusíte bát, naopak. Čím více tohohle vitaminu ve svém krému najdete, tím lépe pro vás.

3) Vitamin E: opravář

‚Éčko‘ funguje jako výkonný opravář – pomáhá pleti zregeNerovat se, a to hlavně po působení slunce nebo větru. To z něj v chladné části roku dělá skvělého společníka na hory. I tento vitamin působí jako antioxidant, sjednocuje barevný tón pleti, pěstí a zlepšuje strukturu pokožky. Dobrou službu vám udělá i v okamžiku, kdy je kůže podrážděná.

Nejbohatším zdrojem vitaminu E jsou pšeničné klíčky, rostlinné oleje, ořechy a semínka. Protože je vitamin E rozpustný v tucích, najdete ho obvykle v hutnějších a masTnějších krémech. Přirozeně se objevuje v přírodních olejích, a tedy i ve všech přípravcích na jejich bázi. Přímo na pleť můžete použít i roztok, který se uvolní po otevření vitaminové kapsle.

Céčko do žíly



Další možností, jak do sebe dostat vitamin C, jsou speciální infuze, při nichž vám ho lékař podá přímo do žíly. Naráz se vám do krve dostane tolik ‚céčka‘, kolik byste ho nikdy nezískali ani z těch nejsilnějších doplňků stravy. Účinky takové infuze jsou až terapeutické, zejména pro imunitní systém. Vysoká hladina ‚céčka‘ pomáhá bojovat i s únavou, chronickými bolestmi či alergiemi. Odrazit se však může i na tom, jak budete vypadat.



„Infuze vitaminem C se používají hlavně při únavě, stresu, fyzické zátěži, k navození imunity při virových onemocněních. Vitamin C má ale také protizánětlivý účinek a je důležitým faktorem pro bariérovou funkci kůže. I když se infuze s vitaminem C používají k jiným indikacím, dochází zároveň ke zlepšení odolnosti a kvality pokožky,“ upozorňuje estetická dermatoložka Zuzana Kulíková.

LENKA LYSOŇKOVÁ