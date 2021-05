Jaro je čas, kdy se do stromů po zimním spánku vrací život. Zatímco zima je jako malé kóma a tlumí životní funkce rostlin na minimum, jarní slunce jim vlévá mízu „do žil“ a ony znovu ožívají. U stromů se to děje každý rok znova a znova. Listy se zazelenají a rostliny jsou svěží a krásné, plné energie. Možná proto je náhlé mladické chování stárnoucích mužů označováno za druhou mízu. „Kolem tohoto termínu panuje nemálo klišé,“ říká Martina Vančurová, koučka z terapeutické kliniky NEO Centrum.

A mnohé dramatické situace jí dávají za pravdu. Častěji si přece představíme scénář, kdy žena kolem padesátky, poté co nejlepší léta investovala do blaha rodiny, obětovala jí svůj čas a spoustu energie, zůstane sama, protože manžel odešel za mladší. V hodnocení celého stavu zůstává jako chudinka a muž je považován za bídáka a záletníka.

Kdysi mi volala kamarádka z mládí: „Prosím tě, ty se vyznáš, není divné, že si manžel najednou pořídil úzké džíny, obepnuté tričko a kecky, zhubnul a jinak se češe? Dokonce si koupil drahý parfém,“ překotně drmolila do telefonu vyplašená Lucie. Její muž je vysoce postavený úředník, nosil celý život oblek a na sport do přírody tepláky. „Teď každý den vyráží na cyklostezku s in-liny na nohách,“ divila se.

Musela jsem tehdy přitakat, že to asi normální není, ale nechtěla jsem jí kazit náladu a zasahovat do jejího manželství. Za nějaký čas mi volala znovu. Její Standa si pořídil v padesáti letech milenku. Bylo zřejmě těžké odolat atraktivní pracovnici na pozici PR manažerky u nich na ministerstvu. Lucie se nevzdala, využila své ženské zbraně a vše se srovnalo. Jen na rok. Pak manžel odešel za jinou, ještě mladší dívkou.

Jde o klasický příklad úspěšného muže, kterému manželka zajišťuje kariéru a mladé, hezky upravené a usměvavé ambiciózní dívky jsou pro něho velkým lákadlem. Zřejmě si připadá zase jako za mlada, když je o jeho stárnoucí osobu najednou zase zájem.

„Celá ta záležitost kolem takzvané druhé mízy je daleko komplexnější a vůbec ne tak černobílá, jak ji často hodnotí okolí,“ upozorňuje Martina Vančurová. „Může za to celé manželka, která o sebe dostatečně nepečovala a přestala být pro muže atraktivní? Nebo on, který dal přednost nové budoucnosti před mnohaletou společnou historií? Anebo za to může ,ta mladá‘, která ho svedla?“

Hledá se viník

Kdo za to všechno může? „Všichni a nikdo. Netřeba hledat vinu. K situacím, které jsme si zvykli nazývat druhou mízou – a že nemusí postihovat pouze muže –, prostě dochází. Postupně, nepozorovaně, plíživě,“ vysvětluje koučka.

„Střední věk s sebou nese spoustu úskalí. Je to doba, kdy jste nejaktivnější, nejčinorodější, na vrcholu svých sil,“ vysvětluje. „Nejvíc se vám toho v životě děje. Zakládáte rodiny, rodí se děti, realizujete se profesně. A tomu všemu přikládáte nějakou váhu. Něčemu větší, něčemu menší. Muž třeba tomu, aby zabezpečil rodinu, a proto hodně pracuje. Žena přikládá větší význam mateřství a pečuje víc o blaho svých dětí. To začíná upřednostňovat před tím svým. Třeba. A to pak mění atmosféru v samotném vztahu muže a ženy,“ říká zkušená koučka.

Tak jde život…

Stadium rané zamilovanosti je pryč, vzájemnou pozornost nahradí zvýšená péče o rodinu jako celek. S dobrým úmyslem. Může se stát, že upozadíte sebe jako pár, ale i sebe jako jedince. Děláte méně věci, které vás těší, naopak děláte víc toho, co musíte. „V té době toho totiž musíte opravdu hodně. Není se čemu divit, že skomírá nejen partnerský vztah, ale i životní spokojenost. Vytrácí se smích, radost, bezstarostnost, nastupuje vážnost, únava a pak přichází nespokojenost,“ varuje koučka.

„U lidí to s tou mízou naštěstí není tak horké. Většinou se mluví maximálně o té druhé. Ta se může dostavit, pokud dojde míza první, a nastane přesně to, co u stromů, útlum životních funkcí na minimum, takřka smrt, úplné vyčerpání vztahu,“ říká ze své zkušenosti v poradně Martina Vančurová. Na druhou mízu však nemusí vůbec přijít řada, pokud dobře hospodaříte s tou první a nedopustíte, aby nad vaším vztahem nadobro zapadlo slunce.

Ve vašem životě jsou jistě věci, o které pravidelně pečujete. Co půl roku jdete za zubařem, ke kadeřníkovi nejméně jednou za měsíc, možná se pečlivě staráte o domácího mazlíčka. Tak proč si nedat práci a kultivovat váš vztah? Uvědomte si občas, jestli jste nezapomněli na toho, kdo se o vás stará, koho jste kdysi milovali. Nenechte se pohltit návalem povinností a myslete také na sebe a na partnera. I ten druhý potřebuje vzít občas za ruku, svěřit se nebo si popovídat o tom, co má rád.

Možná právě tohle poskytla mladá dívka Standovi v našem příběhu, když na to Lucie zapomněla. Pracujte na sobě, běžte spolu do kina nebo si pusťte film doma. Buďte spolu jen tak, na procházce se chyťte za ruce jako dříve. Prožitek ze společných chvil vás zase stmelí. Trable proberte s někým, komu věříte, může to být kamarádka.

Co ještě můžete udělat? Časy se mění. „Zatímco dříve bylo ve zvyku navštívit párovou terapii, když se vám vztah hroutil, dnes nemusíte čekat, až bude nutné problémy hasit. Svůj vztah můžete pěstovat i tak, že si necháte poradit od odborníka. Terapeuta nebo kouče můžete se svým partnerem navštívit ve dvou, nejen když na vás padne krize a vy už nevíte kudy kam. Můžete k němu jednou za čas prostě jen zajít svůj vztah vyladit a poštelovat,“ radí terapeutka Martina Vančurová z NEO Centra. „Zkrátka si zkontrolujete, jestli v sobě máte ještě pořád dost první mízy a že slunce stojí vysoko nad obzorem,“ dodává.