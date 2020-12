Na přelomu března a dubna, kdy přišla první vlna pandemie koronaviru, pracovala Věra Fulínová ve společnosti, která se zabývala golfem. V tu chvíli se rozhodla udělat změnu v nejistotě, která vládla všude kolem, a skočila do nejistoty ještě větší. „Jako nezaměstnaná jsem se pustila do prodeje hraček na plný úvazek. Nutno říci, že mě ve všem hodně podržel můj manžel, který mě podpořil a motivoval jít dál. A jsem šťastná, protože v tom vidím potenciál, i když mě čeká ještě dlouhá cesta,“ vzpomíná na zlomový okamžik.

Odchod po 12 letech z firmy, která pro ni do té doby znamenala život, nebyl snadný, a kdyby nepřišla koronavirová karanténa, možná by tam stále pracovala. „Určitě to beru jako pozitivum, protože jsem alespoň měla možnost utřídit si myšlenky a uvědomit si, co od života chci. A v rozjetém vlaku, ve kterém všichni stále jedeme, je někdy těžké se zastavit a přemýšlet sám o sobě. Z koronavirové krize jsem si odnesla hlavně to, jak vratké jsou mezilidské vztahy a jak rychle se věci mohou změnit,“ říká.

Srdeční záležitost

Věře Fulínové je 38 let a ve světě golfu se pohybovala od svých 23. Poté, co se vrátila z ročního pobytu v Austrálii, kam po škole odjela na zkušenou, nastoupila do jednoho pražského golfového klubu jako „marketing manager“. Po třech letech odešla a nastoupila do golfové společnosti, která se zabývá organizováním turnajů, vydáváním golfových magazínů a v neposlední řadě byla u zrodu prvního on-line prodejního portálu green fee v ČR.

Začátkem jejího zájmu o hračky a tím i nové kariéry pro ni bylo narození syna. Předtím se ale vdala. „Manžela jsem potkala na horách ve Francii, kam jsem vyrazila s partou kamarádů na lyže, a bude to pomalu 15 let. Vzali jsme v roce 2013 a o tři roky později se nám narodil syn. A s tím přišel přirozený zájem o věci, které se točily kolem něj, a to byly hračky,“ popisuje Věra Fulínová, která v Česku zastupuje značku Trixie Baby.

„V lednu 2019 jsme s manželem navštívili veletrh hraček v Paříži, abychom zjistili možnosti a případný potenciál prodeje. Belgická značka Trixie Baby mě zaujala na první pohled svou autentičností a čistým designem. Zjistila jsem, že jejich výrobky se mi líbí vlastně úplně všechny, a nemohla jsem dospat, abych se tam ráno vrátila a oznámila jim, že jsem právě našla svoji srdeční záležitost.“

Ona a její manžel založili první společnost, která začala tuto značku do ČR vozit. „Byl to ale malý e-shop, který jsem dělala při práci. Nemohla jsem si dovolit brát velké množství, ale věděla jsem, co chci, a trvalo rok, než jsme se domluvili na zastoupení. V Trixie je skvělý tým lidí, kteří mají holistický přístup k celé věci, který zahrnuje respekt k naší planetě, udržitelnosti a ekologickému myšlení. S tím souvisejí vysoce kvalitní materiály, které vydrží opravdu hodně a můžete si je schovat pro další miminko, ne-li pro další generace,“ líčí Věra Fulínová z e-shopu Toys For Kids s tím, že na začátku to brala spíš jako takovou hru, protože chtěla svému synovi dopřát kvalitní hračky. Nenapadlo ji, že se tím bude jednou živit. „Mé pracovní vytížení a starost o syna mi nedovolila se všemu věnovat tak, jak bych si představovala, takže to bylo náročné na všech stranách.“

Od dřevěného autíčka po Concept Store

První výrobky, které na e-shopu prodali, byla dřevěná autíčka, ale jedna z prvních objednávek bylo i plechové odrážedlo, které s manželem osobně vezli paní přes půl republiky, aby ho stihla dát v sobotu jako dárek k narozeninám. „Entuziasmus a empatie je na prvním místě,“ směje se. Dnes se stále zaměřují na dřevěné a kvalitní hračky.

„Vždycky s radostí říkám, že do obchodu nevezmu nic, co bych osobně nedala svému synovi do pokojíku, ale náš sortiment jsme hodně rozšířili. Najdete u nás všechno, co potřebujete pro miminka, přes batolata až do chvíle, kdy vypravujete prvňáčka do školy,“ dodává obchodnice a maminka v jedné osobě, která doteď všechny provozní záležitosti řešila z domova. Jaké má tedy plány do budoucna?

„Nyní rozšiřujeme sklad a dokončujeme kancelář. Pořád je pro mě těžká myšlenka, že nejsem nikde zaměstnaná a jsem to jenom já, která věci ovlivní. Jsem týmový hráč, a tak jsem do hry zapojila manžela, abychom na to byli dva. Samozřejmě mě čas od času napadá myšlenka, jestli to celé zvládnu, jestli to není příliš velké sousto, ale těším se, že to dám a budu postupně rozšiřovat svůj tým lidí… Chci se zaměřit na naši značku Trixie Baby a do budoucna otevřít Trixie Baby Concept Store a představit v hezkém prostředí maminkám, ale i potenciálním obchodníkům novou značku a kvalitní zboží. A jestli si pořídíme ještě miminko, abychom mohli sami testovat co nejvíce výrobků, se ještě uvidí,“ uzavírá Věra Fulínová.