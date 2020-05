Jestli patříte k těm ženám (i mužům), kterým rouška způsobuje problémy, nejspíš je váš typ pleti běžně suchý. Ačkoliv je hezčí, hladší a s téměř neviditelnými póry, neumí se vyrovnat se zátěží, je totiž tenčí a chybí jí dostatek mazu. Mastnější typ pleti je na tom lépe, i když má zase jiné problémy, jako jsou například velké a zanícené póry.

Rouška nasazená po celý den je pro pleť velký problém. Proto by neměla být z hrubého materiálu, který by pleť ještě více dráždil, a také by neměla ke kůži těsně přiléhat. Protože kvůli vydechovanému vzduchu vlhne, je dobré ji během dne vyměnit za suchou.

Před nasazením roušky by pleť měla být hydratovaná, nikoliv mastná. Po jejím sundání si nejprve důkladně umyjte ruce, poté obličej opláchněte, případně použijte čistící mléko, a nakonec naneste hydratační krém. Nezapomínejte roušku pravidelně vyvařit v horké vodě.

Při výběru kosmetiky se nyní zaměřte hlavně na hydratační přípravky, které obsahují kyselinu hyaluronovou, výtažky z aloe vera a glycerin. Pro alergickou pleť dermatoložka Tereza Gabryšová z Kliniky Yes Visage doporučuje kosmetiku bez konzervačních látek, parfemace a pokud možno ve sterilním balení.

„Suchému typu pleti zase vyhovují přípravky, které mají mastnější složení, jako jsou různá másla z ořechů (karité), oleje (olivový), vazelína, ale třeba i sádlo,“ vysvětluje.

Zkuste termální vody

Zlepšit vitalitu pleti mohou minerální látky a stopové prvky. „Jejich zdrojem může být kosmetika s výtažky z mořských řas,“ doporučuje Alena Kimlová, kosmetička a školitelka značky GERnétic, která doporučuje používat pleťovou masku s tímto složením aspoň jednou za dva týdny.

Zkusit můžete také termální vody. Obsahují správné složení minerálů, které opět zpevní ochrannou bariéru pleti a zmírní červenání. Sprej s touto vodou z francouzských termálních pramenů mějte stále po ruce, v kabelce nebo ve skříňce v práci, chladivou spršku si tak můžete dopřát okamžitě. Před nasazením roušky ale nezapomeňte pleť osušit třeba kapesníčkem.

Při náhlých i dlouhodobých problémech s pletí pomáhají i výtažky z konopí s označením CBD. Jedná se o krystalický kanabidiol, látku z konopí bez psychotropních účinků. Výzkumy opakovaně potvrzují prospěšné účinky na zdraví, regeneraci buněk a zlepšení kvality pleti.

Snažte se pobývat co nejvíce v přírodě, třeba na procházkách v lese, kde nemusíte roušku používat. Pleť se konečně pořádně nadechne.