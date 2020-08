Když jsem v roce 2008 otevíral první specializovaný obchod s elektrokoly, měli jsme dva typy. Dnes v ekolo.cz evidujeme více než 800 různých modelů elektrokol, a to zdaleka neobsáhneme všechny existující značky. Přílišná nabídka ale někdy vede k otázce, zda jste si vybrali dobře. Pojďme si projít pět základních pravidel spojených s nákupem elektrokol pro ženy:

Testujte, ujasněte si, co umí

Solidní prodejci většinou mají půjčovnu elektrokol, kde si můžete vyzkoušet mnoho modelů i na vlastní trase a zjistit tak pohodlí při jízdě, reálný dojezd, ale také, jak se vám s kolem manipuluje, jak snadno se nabíjí atd.

Pokud budete testovat e-kola v prodejně kol, nezkoušejte najednou více než tři různé modely, protože u dalších už nebudete schopni poznat rozdíly a zjistit, které je pro vás vhodnější.

Stanovte si finanční strop na nákup e-kola

Základní modely stojí okolo 20 tisíc, ty špičkové i přes 200 tisíc korun. Pokud chcete do elektrokola investovat méně než 20 tisíc korun, radši si ho nekupujte. Se strojem za tuto částku spokojeni nebudete. Na elektrokolo určené pro dopravu po pevném povrchu si vyhraďte 25–40 tisíc, pokud chcete jezdit více do přírody a cestovat, počítejte s 30–50 tisíci, a jestli si myslíte na terénní e-bajky, připravte si 45–70 tisíc, pokud má být eMTB celo-odpružené, i více.

Samozřejmě hodně zde dělá značka, takže platí, že elektrokola tuzemské provenience jsou obecně levnější, ale ne méně kvalitní než modely od mezinárodních značek.

Promyslete si, na co ho budete používat

Skoro 90 procent elektrokol, které se v Česku letos prodaly, jsou určené pro výlety a vyjížďky. Ale trend v západní Evropě ukazuje, že e-kolo dokáže nahradit v mnoha případech jiný typ dopravy po městě. A pak se můžete zamyslet nad super flexibilním skládacím elektrokolem, které s vámi může jezdit autem, vlakem nebo zdarma veřejnou dopravou, a pak vás rychle doveze domů, kde je snadno složíte do skříně.

Nejdůležitější je rám a baterie

Není vysloveně „dámský“ nebo „pánský“ rám kola – jen takový, na který se vám dobře nasedá. Nejlepší je vyzkoušet několik modelů s různým typem rámu a pak se rozhodnout na čem se při jízdě cítíte nejlépe. Neřiďte se tedy při výběru kola velikostí sedla, v každé prodejně vám dají vybrat z několika různě tvarovaných typů.

Mnoho zákaznic řeší při výběru elektrokola i kapacitu baterie. Díky elektrokolu se vám otevřou nové obzory a vzdálenosti, ale budete reálně schopna sedět 80 kilometrů v sedle? Existuje jednoduchá rovnice: čím větší kapacita baterie, tím vyšší cena e-kola, ceny baterie pak činí cca ⅓ z ceny kola. Buďte na pozoru – na trhu existují značky, které inzerují ceny elektrokol bez nabíječky, což je nesmysl, a zde si elektrokolo nekupujte! Okolo „zaručených dojezdů“ elektrokol jsem na internetu četl už tolik nesmyslů, že jsme na stránce www.ekolo.cz vytvořili u každého modelu elektrokola jednoduchý nástroj, který dojezd reálně odhadne.

Ke každému elektrokolu samozřejmě dostáváte nabíječku, kterou si vezmete s sebou na výlet, kde si nejste jisti jeho délkou, takže v případě potřeby si elektrokolo prostě dobijete z jakékoli zásuvky. Vzniká též síť nabíjecích stanic.

Cítit se dobře, vypadat dobře

Pamatujte na to, jak se vám bude e-kolo ovládat a zda vám vyhovuje i jeho vzhled. Ovládání může být řešeno klidně jen třemi tlačítky na zapnutí a přidávání elektro asistence, nebo v opačném případě může být e-kolo vybaveno rozměrnou „televizí“ s navigací, tepovou frekvencí a dalšími vychytávkami. Aktuální trend je zmenšování displejů a data a funkce, které nejsou pro jízdu tak podstaté, se přesouvají do mobilních aplikací, které je získají přes Bluetooth přímo z kola.

Jakub Ditrich, propagátor elektrokol z ekolo.cz

Rozhovor s Kájou Polívkovou, šéfredaktorkou portálu dámynkole.cz:



S elektrokolem nebudete po cyklodovolené potřebovat další dovolenou



Proč byste ženám doporučila elektrokolo? Jaké jsou jeho výhody?

Doporučila bych jim kolo jako takové. A pokud jim z jakéhokoliv důvodu vychází volba na elektrokolo, tak je to rozhodně lepší, než nedělat nic. Výhod elektrokola je více, vyjmenuji jen některé: městské kolo vám nabídne příjemnou dopravu do práce, mnohdy i časovou úsporu. Horské kolo umožní držet tempo s partnerem, přáteli, užít si cyklodovolenou ve větším komfortu. To platí i pro rostoucí segment elektrosilniček. Takže se nestane, že po dovolené s fyzicky výrazně zdatnějším protějškem potřebujete další dovolenou na zotavenou.



Zdroj: archiv Káji PolívkovéMožná se některé ženy bojí toho, že se elektrokolo složitě ovládá a udržuje.

Výrobci nabízí většinou velmi intuitivní ovládání, s jasně zřetelnými údaji, jakou míru dopomoci právě používáte, kolik procent baterie, tedy jaký dojezd vám ještě zbývá. Opravdu se není čeho bát. Ohledně servisu ani dobíjení baterie nebývá složitý proces, kdo má vlastní garáž, nemusí ani baterku vyjmout. Mytí kola je podobné, jako u toho běžného, jen je nutné vyjmout akumulátor a displej. Žádná wapka, kdy by silný tlak vody pronikl tam, kam nemá. Pozornost zaměřit na řetěz, pastorky, rám opláchnout vlažnou vodou, utřít hadříkem. Ostatní servisní úkony bych přenechala odborníkům.



Na co si dát pozor při jízdě na elektrokole?

Kdo jezdí na kole, má automatické návyky, dovednosti, odhad, kdy a jak dávkovat ve sjezdu brzdění. Pokud jde o méně zkušenou cyklistku, je potřeba mít na paměti, že každé elektrokolo je o dost těžší, než klasické. Další věc je dopomoc motoru, rozjezd s nejvyšší asistencí může až překvapit akcelerací. Ale stačí si kolo „osahat“ na stezce, kterou znám a získat tak jistotu.



Jste šéfredaktorkou webu dámynakole.cz. Jak vznikl a pro koho je určen?

Náš portál vznikl před víc jak pěti lety, a primárně byl určen všem dívkám, ženám a dámám, které milují vítr ve vlasech, když šlapou do pedálů. Záběr je od lifestylu až po závodní dění. Asi tím, že děláme i testy, fotíme hezké holky, představujeme i různé bikeové lokality formou videoreportáží na našem YouTube kanále, sleduje nás také nemalé množství mužů. A to nás samozřejmě těší.



Máte za sebou bohatou sportovní minulost, cyklistickou i triatlonovou. Stalo se vám někdy, že by vás při závodech kolo zradilo?

Samozřejmě, přišly chvíle, kdy mi cestu za úspěchem zkřížil defekt pláště, přetržený řetěz. Jenže v cyklistické komunitě se říká, že defekt je chyba jezdce. Jízdní chyba. A velmi často na tom je kus pravdy. Samozřejmě jako prevence je dobré pravidelně kolo před jízdou zkontrolovat, aby vás třeba i při pohodové jízdě nezradilo.



Vizitka: Kája Polívková (55)

Po Střední pedagogické školy začala studovat dálkově na FFUK psychologii. Sport ji provázel od dětství, nejprve to byla sportovní gymnastika, později kanoistika, ale závodní cyklistice se začala věnovat až ve svých 27 letech, již jako dvojnásobná maminka. Během kariéry se stala několikanásobnou mistryní a vicemistryní republiky v horských kolech, cyklokrosu, reprezentovala na světových pohárech a MS a ME. Velké úspěchy dosáhla i v terénním triatlonu a kvadriatlonu, kdy si přivezla i tituly světové šampionky. V současnosti je šéfredaktorkou portálu Dámy na kole.