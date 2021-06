Jóga umí odbourat škodlivé účinky dlouhodobého stresu. Neplatí to ale zdaleka o každé lekci. V kompenzaci stresu pomáhají ty, které používají dechové techniky – člověku dovolí zklidnit se, prodýchat ásany a pracovat s tělesnými zámky. Proti stresu zabírají i styly, u nichž dochází ke stimulaci činnosti vnitřních orgánů, protože tím se uvolňuje parasympatický nervový systém.

Naopak styly jógy zaměřené na výkon bývají zvláště pro perfekcionistické typy spíše utrpením. Podporují totiž beznaděj, protože člověk má pocit, že neuspěl, přestože pro perfektní výsledek udělal maximum. Tehdy nedochází k harmonizaci sympatiku a parasympatiku.

Pokud jste přetížení z každodenních povinností, ve vašem životě převládá výkon, srovnávání, soutěžení, pro vaše tělo i duši budou pomalé styly jógy balzámem na všechna ‚rozervaná‘ místa. I když vám zpočátku lekce mohou připadat nudné, dejte jim šanci. Přinesou vám zasloužený odpočinek.

Relaxační pomalé styly jógy ale nejsou pro každého. Není je vhodné praktikovat například při silné apatii, nečinnosti, lenosti či hluboké depresi. V tomto případě je vhodná taková praxe jógy, která naopak podpoří aktivní princip.

Kaula tantra jóga: pro hluboký relax

Do Česka ji pod názvem tradiční tantra jóga jako první přinesl učitel Jayananda, který o jejím původu říká: „Je to léčivá kombinace ásan, dechových cvičení a meditace, která po tisíce let přežívala v podzemních rodových liniích drávidských klanů na jihu Indie, kde má také tradiční tantra své kořeny.“

Říká se jí taky kaula či kašmírský shaivaismus a vychází z pradávných tantrických spisů psaných sanskrtem. „Poprvé jsem ji vyzkoušela přímo s Jayanandou před sedmi lety. Byla jsem spíš výkonově založená, mou vášní je vzdušná akrobacie na šálách. Chodila jsem na bikram jógu a ostatní styly mě moc neoslovily. S pomalým tempem ‚Jayovy jógy‘ to bylo zprvu podobné, v hlavě mi jelo, k čemu to celé je. Ale skrz tělo jsem vnímala, že to je ta pravá jóga pro mě. Dostávala jsem se do nepoznaného bezmyšlenkového plynutí a meditace těla,“ říká lektorka kaula tantra jógy Ivana Kolcunová.

Kaula jóga učí vnímat, co je správné teď a tady. Většina lekce probíhá se zavřenýma očima. Cílem je odpoutat se od vnějších měřítek a ideálů a důvěřovat svým pocitům. Nesnažíme se kultivovat ásanu, ale necháváme ásanu, aby kultivovala naše tělo. Přes uvolněné tělo se dostáváme ke svému pravému já a můžeme tak naplno využívat svůj potenciál. Ásany a pránajáma harmonizují tělo, mysl i duši a energie v těle pak lépe proudí. Po lekci můžete zaznamenat pocit uvolnění, nárůst životní i sexuální energie.

Hlavní benefity

Každé svalové vlákno odpočívá, ve výsledku se můžete cítit jako po dobré masáži. „Lidem se líbí, že prostě mohli jen tak být a lekcí proplout. Bez pocitu, že něco nezvládli,“ říká lektorka Ivana.

Kaula tantra jóga inspiruje k jemnému, radostnému, a přesto důraznému prozkoumávání vlastních hranic a limitů. Nakonec náš život se zrcadlí ve způsobu, jak ásany provádíme. Naopak nové zážitky z jógamatky můžeme přenášet do každodennosti. „I v krkolomné ásaně se můžeme uvolnit, stejně jako se můžeme uvolnit v náročné životní situaci,“ říká Ivana.

Pro koho je?

Pro začátečníky i zkušené jogíny. Pořádnou dávku uvolnění si totiž zaslouží každý.

Jin jóga: zpět do rovnováhy

Je založena na taoistickém pojetí energie jin a jang, opačných a zároveň doplňujících se principech v přírodě. Zatímco jin je stabilní, nehybný, skrytý aspekt věcí a reprezentuje ženskou polaritu, jang je měnící se, aktivní, pohyblivý aspekt, reprezentující mužskou polaritu. Z hlediska pohybového aparátu jsou pohyblivější a pružnější svaly a krev označovány jako jangové.

Naopak hluboce uložené pojivové tkáně, jako jsou šlachy, vazy, fascie (tedy vazivové obaly svalů, kloubů a orgánů), jsou označovány jako jinové, pasivní. Postupem času tyto tkáně ztrácejí pružnost, zkracují se a my stárneme. Jsme méně ohební, křupe nám v kloubech a dostavují se bolesti.

Jemná jin jógová praxe se obvykle skládá z dlouhotrvajících ásan na zemi, které pracují hlavně se spodní částí těla, jako jsou boky, pánev, vnitřní stehna a bederní část páteře. Právě ty jsou bohaté na pojivovou tkáň. Zároveň stimuluje a odstraňuje blokády v meridiánech – energetických drahách, které orgány zásobují energií.

Nejde o žádné složité ásany. Nejtěžší na jin józe je vydržet v pozicích a neutíkat z nich. Setrváváte v nich po dobu tří až pěti minut, někdy i déle. To proto, aby došlo k uvolnění veškerého napětí ve svalech, ale i v mysli. Největším benefitem jin jógy je právě zklidnění mysli. Tehdy se mohou objevit potlačené pocity: smutek, úzkost, podvědomé myšlenky. Jin jóga dává čas a prostor, abyste je mohli zpracovat.

Hlavní benefity

Snižuje stres a úzkost. Uklidňuje a vrací tělo i mysl do rovnováhy. Zvyšuje flexibilitu tím, že uvolňuje fascie a zlepšuje mobilitu kloubů. Podporuje cirkulaci energie v těle, čímž harmonizuje činnost vnitřních orgánů.

Pro koho je?

Hodí se pro každého bez omezení věku či zdravotního stavu, zvlášť pokud se člověk cítí unavený a touží po energii. Je ale i pro ty, kteří nemohou zastavit mysl a překypují energií. Jin jóga je vhodným doplňkem k jakémukoli dynamickému cvičení a dnešnímu hektickému životnímu stylu, kdy jsme většinou v jangové (mužské) energii.

Restorativní jóga: prodýchat neklid

Vychází z metody rozvinuté B. K. S. Iyengarem, který patří mezi nejvýznamnější učitele jógy 20. století. Mnoho pozic je podobných běžným jógovým ásanám, ale jejich provádění je pomalejší, setrvává se v nich i několik minut a využívá se pomůcek, které podporují udržení rovnováhy a zároveň stimulují a uvolňují tělo. Použití pomůcek má přitom svá pravidla a principy. Není tedy jedno, jak je tělo podepřeno. Lektor většinou hledá dosažení určitého tvaru těla v ásaně, aby mělo podložení prospěšný účinek.

Dochází při ní k protažení pojivových tkání (fascií) a kloubů. Pokud máte pocit, že na zvýšení flexibility musíte „pracovat“, restorativní jóga vás přesvědčí o opaku. Často lze dosáhnout otevření míst, která vnímáme jako zablokovaná, jemností a relaxací lépe než prostřednictvím aktivního cvičení ásan. Během sekvencí restorativní jógy se protahujete, ale zároveň při protažení plně relaxujete a tím uvolňujete napětí.

Veškeré problémy a nepohodu se na lekcích učíte odevzdávat dechu a pozici, ve které trávíte delší čas. Výdrží v ásaně delší dobu s pozorností přenesenou k dechu a vnitřním signálům těla a mysli dojde k uvolnění těch nejmenších a nejhlubších struktur. Dech je spojnicí mezi všemi úrovněmi člověka a umožňuje redukci napětí a stresu. Hluboký a plný dech, který nás spojuje na úrovních fyzického a mentálního těla s duchem, tvoří základ praxe restorativní jógy.

Hlavní benefity

Podporuje relaxaci a hluboké dýchání, což snižuje napětí a úzkost. Zvyšuje pružnost a ohebnost. Hluboce uvolňuje tělo a uklidňuje roztěkanou mysl. Zklidňuje celý nervový systém, posiluje imunitu. Rozvíjí emoční porozumění, soucit se sebou samými (a tím pádem i ostatními), chápání vlastní podstaty. Zlepšuje náladu.

Pro koho je?

Hodí se v období, kdy čelíme stresu a únavě, při rekonvalescenci po nemoci či zranění. Pomáhá překonat depresi a úzkosti způsobené traumatickými událostmi. Praxe restorativní jógy se také doporučuje v období menstruace.

