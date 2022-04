„Vždycky jsem chtěla dělat netradiční druhy, ale nebyl na to čas. Až jednou byl velký přebytek jablek a já už nevěděla, co s nimi dělat. Tak jsem udělala štrúdlovou. A tím to vše začalo,“ popisuje Jablonovská. K zmraženému závinu postupně přibyly další chutě, které Jablonovská zbožňuje. Přišla tak na svět i zmrzlina s kremžskou hořčicí, svíčkovou, hořčicovou či s příchutí piva a slivovice.

Řezník Klouček miluje maso a sladké. Na masožravce prý přeučí i vegetariány

Všechny chutě se chytly a malá cukrárna nemá o zákazníky nouzi. Je to znát i na mapě hned u vchodu do zmrzlinového království. Na ni lidé umísťují špendlíky, odkud do Mimoně zavítali. Bílá místa na ní pozorovatel najde jen stěží.

Ani o nápady nemá zmrzlinářka nouzi. Něco vymyslí sama, jindy pomůžou návštěvníci. Pro všechny má před nadcházející sezonou dobrou zprávu. Ani letos nebudou v nabídce chybět novinky. „Jednou z nich bude levandulový přeliv a speciální sorbety, ale ty ještě nechci prozrazovat,“ zůstává tajemná.

Má představu, jaké zmrzliny ve svém chladicím boxu nechce. Jednou z nich je ta s příchutí jater na cibulce. Nedávno si ji nechal připravit jeden klient. „Sice se povedla, ale moc mě neoslovila. Ale nikdy neříkej nikdy,“ usmívá se Jablonovská.

Jedna spermová?

Neústupná zůstává v případě velkých bizarností. Jednou z nich je v Anglii velmi oblíbená zmrzlina z mateřského mléka. „Pár maminek se mě již na ni ptalo, a dokonce by dodaly i surovinu, ale to opravdu ne. Všechno ochutnávám, a asi by se mi z toho udělalo šoufl,“ přiznává žena.

Dalším z bizarních požadavků je i výroba zmrzliny z mužské pohlavní tekutiny. „Taky tu takový nápad byl. A taky by dotyčné materiál od svých mužských dodaly. Sice jsem to zavrhla, ale bylo zajímavé přemýšlet, jak bych ji nabízela. Bylo by však možné, že dnes by byl k mání Vašek 36 a další den třeba Patrik 18. Ráda experimentuji, ale všechny výtvory musí mít hlavu a patu. A to v tomto případě nejde,“ krčí rameny Jablonovská.

Stále má před sebou výzvy. Jednou z nich je tvarůžková. „Na ni se často lidi ptají. Ale jelikož tvarůžkům neholduji, moc se mi do toho nechce. Vím však, že až ji vyrobím, bude dobrá,“ je si jistá.

Vymysleli slané dobroty z tvarůžků. Lákají lidi z celého Česka

Tak jako ve světě módy, i ve zmrzlinařině je každý rok ve znamení sezonních trendů. „Co vím od dodavatelů a informací z veletrhů a seminářů, letos budou v kurzu zmrzliny s příchutí levandule a bílé zmrzliny, dračí ovoce či zmrzliny s příchutí kaviáru. Trendem se stanou také různé polevy, třeba z cereálií a různých druhů čokolády,“ předvídá.

A jak najít v záplavě všemožných druhů etalon toho, zda si zmrzlinu dáváme v místě, kde to s touto pochutinou opravdu umí? „Dobrá zmrzlinárna se vždy pozná podle vanilkové zmrzliny. Pokud má sytě žlutou barvu, tak to není ono. V dobré vanilkové by měla být znát alespoň zrníčka,“ radí s výběrem zmrzlinářka.