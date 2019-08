„Do hokejového světa jsem pronikl už ve třech letech a na profesionální úrovni jsem se mu věnoval do svých 24 let,“ svěřil se 28letý bývalý hokejista. Během té doby ho začalo bavit i posilování. „Více jsem naslouchal potřebám těla, staral se o něj a díky tomu se mi i vyhnula vážnější zranění,“ popsal své začátky nynější silový a kondiční trenér.

Ve svých 24 letech se rozhodl pod vlivem neustálého čekání na extraligu odsunout hokej na vedlejší kolej a vydal se jiným směrem. Odletěl na půl roku do zámoří, kde se pod profesionálním vedením věnoval silovému a kondičnímu tréninku. Po návratu se ihned rozhodl zúročit nově nabyté znalosti a učinil první kroky v cestě za splněním svého snu. „Stanovil jsem si jasný cíl, a to do tří let založit vlastní studio. Chtěl jsem jít po vlastní ose, dělat si nejen tréninky po svém, být prostě vlastním pánem a nikým neomezován,“ vysvětlil Skalický.

V minulosti prošel dvěma studii, působil v Cardiofitness v Jablonci nad Nisou a ProFitku v Liberci. „Uplynulo dva a půl roku a společně s kamarádem a fyzioterapeutem v jedné osobě jsme stáli na prahu vlastního studia s názvem Elite Athletics Training & Physio Center v Liberci. Kdo neriskuje, ten nic nezíská, podle tohoto hesla jsem se řídil a vyplatilo se,“ pochlubil se Daniel Skalický s tím, že v srpnu to bude přesně rok od otevření.

K hokeji má ale stále blízko, teď ovšem stojí na druhé straně barikády a stará se o tréninkové plány sportovců. „Trénoval jsem například členy A týmu Bílých Tygrů, jako například Tomáše Filippiho, Michala Bulíře či Ondřeje Vitáska,“ přiblížil Skalický. Kromě nich se věnoval i mladým fotbalistům ze Slovanu Liberec, kdy měl na starost jejich silovou přípravu, dále reprezentantce v softbalu Natálii Kopicové, která aktuálně bojuje o postup na Letní olympijské hry v roce 2020 v Tokiu.

Jak cvičení podobných borců vypadá? „U profesionálních sportovců potřebuji dlouhou periodizaci tréninků. Připravím tréninkový plán a společně se cvičencem musíme dosáhnout naplánovaných výsledků. Řada z nich chodí každý den, někteří mají dokonce dvoufázový trénink. U nich to je hlavně o síle, vše se odvíjí právě od ní,“ popsal základy trénování sportovců Skalický. Právě dosahování lepších výsledků a úspěch tréninkových plánů jsou pro něj dostatečnou odměnou.

Zatím si nemůže stěžovat ani na nezájem ze strany „obyčejných“ lidí. Věnuje se jim jak individuálně, tak i v rámci kruhových tréninků. „Přijít může každý bez ohledu na věk, pohlaví či fyzickou kondici. Primárně se zaměřuji na to, aby si osvojili správnou techniku ,a pak se mohou věnovat cvičení i sami,“ řekl kondiční trenér.

A jaké má plány do budoucna? „Rozhodně se chci trénování věnovat dál a intenzivněji, rozvíjet se. Další znalosti a zkušenosti bych rád nabral v zahraničí, kde jsou ti trenéři prostě jinde. Nedávno jsem byl na stáži ve Finsku a teď jednám o další spolupráci s Českým svazem ledního hokeje,“ nastínil plány mladý trenér, který nechce usnout na vavřínech.