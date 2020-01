Už více než rok se uchází svojí rodinnou pražírnou a kavárnou Kafe Laky o pozornost milovníků kávy manželé Kyndlovi z České Lípě. „Kafe Laky je náš splněný rodinný sen. Začali jsme ho budovat v našich hlavách před pěti lety. A postupem času i realizovat,“ říká Ladislav Kyndl, který o odrůdách, pražení i pití kávy dokáže dlouze vyprávět.

Dodnes si vzpomíná na úžasnou vůni kávy, kterou jako děti doma mleli na starém mlýnku, aby si ji rodiče mohli po obědě připravit pro chvíle odpočinku. Jeho první vypitý šálek kávy přišel asi v 15 letech.

„Pražení kávy jsem se učil v Čechách u pána, který se tímto živí již přes 10 let. Bylo to opravdu inspirativní. Jeho učení je ovlivněno i tureckými pražícími procesy. Co se týče přípravy kávy, tam jsme společně s mou manželkou našli inspiraci u mistryně České republiky v baristice Petry Davies Veselé a jejího manžela, mistra světa v přípravě kávy Gwilym Davies, u kterých jsme strávili příjemné chvíle při učení, jak být správným baristou,“ vypráví Ladislav.

Způsobu vaření i pražení kávy se učí dodnes. „Tím, že proces pražení je u každé kávy jiný a my našim zákazníkům ještě přivážíme pravidelně kávy speciální, které nemáme ve stálé nabídce, je pražení vždy nové. V umění pražení se dá i hodně experimentovat v pražících křivkách,“ dodává.

Jeho dřívější profese neměla nic společného s baristikou. Osmnáct let pracoval v automobilovém průmyslu, pro plánování výroby v Mladé Boleslavi.