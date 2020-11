BaliBalanc

Můžete přiblížit příběh, který stojí za vznikem BaliBalanc?

Inspirovala mě k tomu druhá návštěva Bali. V té době už jsme věděli, že nás Bali okouzlilo, a já přemýšlela, jak s tímto ostrovem propojit náš každodenní život. Navíc jsem těsně před odjezdem opustila dosavadní zaměstnaní, které mě nenaplňovalo. Když jsem pak snídala kaši z kokosové misky a smoothie srkala bamboo brčkem, zatoužila jsem mít možnost nabídnout tyhle zázraky ostatním. A tak se začal rýsovat balijský e-shop. Produkty jsem vybírala velice pečlivě tak, aby se v nich skloubila krása, energie, příroda a vždy měly nějakou přidanou hodnotu. Ať už v podobě ekologie či pomoci místním řemeslníkům s obživou.

Jak samotný e-shop a spolupráce s místními dodavateli funguje?

Máme na ostrově „našeho“ Adiho s rodinou. Adi byl první Balijec, kterého jsme poznali a s nímž jsme navázali úzké přátelství. Oni jsou taková naše Bali rodina, a proto se právě z něj stala má pravá ruka. Vzhledem k tomu, že Bali pravidelně navštěvujeme, měli jsme možnost najít si lokální výrobce a osobně je poznat. Když nejsme na Bali, veškeré objednávky vyřizuje právě Adi. Pošleme mu soupis zboží a on se postará o objednávku u výrobců, následné vyzvednutí zboží, kontrolu kvality a odeslání do Čech. Spolupráce však není vždy jednoduchá. Nejenže nás dělí půl světa a několik časových pásem, také často narážíme na rozdílnou mentalitu. Balijci jsou podstatně víc „free“ než my Evropané, a tak je potřeba požadavky nejen na kvalitu opakovat a kontrolovat.

S jakým cílem jste BaliBalanc zakládali?

Toužíme přinášet do moderních domovů kus opravdové přírody a poctivé ruční práce. Zároveň věříme, že i sebemenší zero-waste produkt, třeba bambusové brčko, může v lidech odstartovat velké věci. Chceme-li změnit svět k lepšímu, musíme změnit sebe. Každý náš produkt v sobě navíc nese nálož pozitivní energie z tohoto jedinečného ostrova. Všechny naše poklady se rodí v tropech a dávka slunce, síly a pozitivna do nich vtisknutá je neopakovatelná.

Název byl jasný od začátku?

Naprosto přesně si pamatuji ten moment, kdy jsme projížděli městem Ubud na skútru kolem cedule, na které stálo Balibalance. V tu chvíli jsem si řekla: „Jo, to je ono, tak chci, aby se jmenoval náš e-shop.“ Balanc znamená rovnováhu a rovnováha je pro nás Bali. Na ostrově mám pocit, že je tam všechno v rovnováze, kterou v Čechách mnohdy postrádáme.

Proč jste se rozhodli navázat spolupráci s organizací Home for Trees?

Od začátku jsme chtěli nabízet ekologické zboží. Tiskneme na recyklované papíry, balíme ekologicky, ale naše zboží pochází z druhého konce světa a jeho doprava k nám svou uhlíkovou stopu zanechá. A toto jsme potřebovali nějak vybalancovat. Když jsme byli letos v zimě na Bali, přišla nabídka spolupráce od Michaely z této ekologické organizace a bylo jasno. Pro zákazníka to znamená, že pokud u nás na e-shopu nakoupí za částku nad 800 korun, vysadíme za něj jeden strom. Dále jsme do sortimentu zařadili produkt „strom“ a zájemce má tak možnost si do košíku přihodit libovolné množství stromů, a tím ještě víc podpořit jejich výsadbu v naší domovině.

Ovlivnila vaši práci epidemie koronaviru?

Určitě ano. Bylo zrušeno hodně akcí, na kterých jsme měli mít prodejní stánek. Tyto prodeje jsou pro nás v letních měsících zásadní. Dále bylo znát i na e-shopu, že lidé více šetří. Mají strach z budoucnosti a omezují nákup věcí, které skutečně nepotřebují. Což je pochopitelné. Nyní máme ale práce nad hlavu. Vánoce si lidi neodpustí .

Pomalu ale jistě se blíží i Vánoce. Přichystali jste si nějaké akce?

Předvánoční období je to nejsilnější v celém roce. Osobně Vánoce milujeme, ale ne v tom podání, které nám podsouvají reklamy v televizi. Proto jsme šťastni za možnost podpořit trochu „jiné Vánoce“. Pro naše zákazníky jsme si připravili několik vánočních balíčků a oni tak mají možnost pořídit dárek s hlubším poselstvím. Ke každé vánoční objednávce věnujeme zákazníkovi eko papírovou dárkovou tašku s visačkou, abychom eliminovali spotřebu balicích papírů, které jsou většinou nerecyklovatelné. Dále za každou vánoční objednávku vysadíme strom. Zákazník ve svém objednaném vánočním balíčku obdrží nejen dárkovou taštičku nachystanou pod stromek, ale i dárkový certifikát za vysazený strom. Představte si s námi, kolik lesů by po Vánocích vzniklo, kdyby pomáhal sázet každý e-shop. Zní to jako utopie, ale třeba k tomu směřujeme. Je to jen na nás. Byl by hezčí pohled na nové stromky než na přeplněné kontejnery plné obalů a plastových krámů na pár použití.

V čem vás Bali natolik okouzlilo?

Obecně se traduje, že vás Bali buď naprosto okouzlí nebo ho navštívíte jednou a dost. My se do Bali naprosto zamilovali. Mám pocit, že snad okamžitě po výstupu z letadla. Nejde jednoznačně popsat proč. Byla to směs určité mystiky, exotiky, kultury, pohody, uvolnění a neskutečně přátelské atmosféry. Pozitivní energie tam sálala snad ze všeho a ihned jsme věděli, že jsme na správném místě. Přesně tam, kde máme být. Jsou to pocity, na které nikdy nezapomenu.

Můžete přiblížit svou cestu ke zdravému životnímu stylu?

Má cesta ke zdravému životní stylu rozhodně vedla a stále vede přes mého partnera. Právě on je v tomto směru mým učitelem, inspirací a tou lepší polovičkou. Hodně nás ovlivnilo narození dcery. Když se člověku narodí dítě, měl by podle mě chtít mu dát pouze to nejlepší. Vnímáme velikou zodpovědnost, jakou cestu svému potomkovi ukazujeme. Jestli za normu bude považovat sledování televize, závislost na smartphonu a stravu ve fastfoodech, nebo to bude sport, otužování, pobyt venku, starání se o přírodu, nakupování kvalitních potravin v bezobalových obchodech a přijímání osobní odpovědnosti za své zdraví a štěstí – to je pro nás cesta zdravého životního stylu.

Ovlivnilo vás i okolí, kde žijete, tedy Jizerské hory?

Určitě ano. Podle mě, pokud člověk žije v přírodě, obklopen přírodou, je mu zdravý životní styl tak nějak přirozenější a bližší. Alespoň tak to vnímám já, je určitě jednodušší žít zdravě v přírodě, než na panelákovém sídlišti. Navíc je tu nádherně. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, na jak krásném místě žijeme. Milujeme přírodu a výhledy, které nám okolí nabízí. Ale za mě mají hory u nás jeden veliký nedostatek, a to je sakra krátké letní období. Já jsem teplomil tělem i duší a i to je jeden z důvodů, proč nám tenkrát přišlo do života Bali. Zase jsme hledali, kde se přes zimu ohřát. (smích)