Bary a diskotéky ztráty nedoženou, říká František Lorenc

„Samozřejmě mi to je moc líto, ale nepasterizované pivo už déle v tancích nemohlo vydržet. Musel jsem jej bez milosti vylít, pivovar mi vzal zpět pouze neotevřené sudy,“ vysvětlil František Lorenc.

Restaurace manželů Lorencových jsou vyhlášenými místy, kde se už dlouhá léta setkávají štamgasti nejen z Olomouce, ale prakticky z celé Moravy.

Zejména ta s názvem Drápal patří k dominantám olomouckého společenského života. Nyní však desítky jejich zaměstnanců do práce nemohou, protiepidemická opatření lidi do hospod zřejmě ještě nějaký čas nepustí.

„Na dvou provozovnách máme celkem padesát zaměstnanců a všichni jsou na anticovidu, takže dostávají stoprocentní plat. Někteří z nich jsou doma s dětmi, někteří dělají brigády, něco málo navíc si vydělat mohou. Náš šéfkuchař teď pracuje u Správy silnic, jedna kuchařka pomáhá v nemocnici, další kuchař vaří u Červeného kříže, číšník sází stromky. Takže nikdo hlady neumře a situace je v tomto ohledu dobře zvládnutá. Všichni se mají kam vrátit, jakmile se stav zlepší,“ pochvaluje si František Lorenc.

„Měli jsme něco našetřeno, protože jsme předpokládali, že se jednou může něco nepříjemného stát, máme nějakou odpovědnost. A v jedné restauraci se na přerušení provozu a vládní opatření vztahuje pojistka, takže nezkrachujeme. Pokud se to v lednu bude uvolňovat, tak si s tím poradíme nejen my, ale i další restaurace, věřím tomu. Hůře jsou na tom bary a diskotéky, těch je mi úplně líto, protože jejich ztráty jen tak dohnat nepůjdou,“ přiznává olomoucký restauratér, který zvažuje, že alespoň během prosince v určité formě zajistí prodej z okénka.

Čekání na lepší čas

František Lorenc drtivá opatření vlády chápe. „Vláda udělala nějaké chyby, to ano, ale na ni bych nic neházel. Když to bylo na lidech, kašlali na to a osmdesát procent z nich nedodržovalo vůbec žádná doporučení. Nejspíš se tomu, co pak následovalo, ani nedalo předejít. Je to smutné, že jsme v určitý čas měli nejhorší situaci v Evropě. Nemá ale smysl fňukat, musíme se k tomu postavit tak, jak to je a počkat si na lepší čas.

Optimismus manželům Lorencovým zůstal v mysli i proto, že mají dobrý pocit ze svého okolí. „Město se postupně spravuje, opravami prošla olomoucká radnice, kostel Svatého Mořice a momentálně je nádherné, je jedno z nejhezčích v republice a jsme si jistí, že se sem vrátí turisté z celé republiky.