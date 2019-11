Jak se zrodila myšlenka založit firmu na dárkové balíčky?

Když jsem ještě pracovala v reklamní agentuře, každý rok jsme úmorně vymýšleli originální dárky pro zaměstnance našich klientů. Jenže v té době se daly sehnat akorát kýčovité reklamní předměty. No a nás s přítelem, který tam se mnou pracoval, napadlo sestavit dárkové balíčky na míru. Měly skvělý ohlas, a dokonce nás o ně začali prosit i naší známí. Tak jsme vytvořili e-shop, kde jsme nabízeli firemní dárky na zakázku právě v podobě krabiček. Jenže to byl průšvih, protože jsme nebyli schopni poskytovat dobrou službu s rozpočty, které nám firmy byly ochotné dát. Na kvalitě jsme ale slevit nechtěli.

Co se dělo dál?

V létě 2016 jsme to celé chtěli zabalit. Naštěstí nás napadlo celou službu změnit a nabízet ji jen jednotlivcům, ne celým firmám. A takhle to vzniklo. Díky předchozím zkušenostem jsme svépomocí vytvořili jednoduchý e-shop, kde jsme nabízeli sestavení dárkových balíčků na míru. Nejkurióznější na tom je, že jsme v tu chvíli měli opravdu jen nápad a ten e-shop, na skladě nebylo nic (ani krabičky), akorát jsme tušili, kde to můžeme koupit (smích). Hned druhý den dorazila první objednávka, potom další a další, takže jsme byli zaskočení a došlo nám, že bychom měli ty krabičky opravdu rychle sehnat (smích).

Jak dlouho jste se rozhodovala, že do toho půjdete? Určitě byly nějaké obavy…

Jediné, čeho dnes lituji je to, že jsem se nerozhodla dřív. Ale obavy byly velké, trvalo to skoro rok. První balíčky jsem balila doma na kuchyňské lince a pak je nosila na poštu. Po večerech jsem pracovala na nových produktech a čím dál tím víc zjišťovala, že nejde sedět na dvou židlích. Opustit trvalé zaměstnání, kde má člověk jistotu, je vždy těžké. Myslím si ale, že o to víc to pak stojí za to!

Co bylo potřeba vše zařídit?

Rozjezd firmy spočíval jen v troše papírování, a hlavně ve spuštění e-shopu a reklamy. Chtěli jsme to udělat co nejdříve s minimem nákladů, abychom zjistili, jak velký (a jestli vůbec) je o nás zájem. A tak jsme měli první objednávku ještě předtím, než jsme nechali vyrobit krabice. Kupodivu asi nejtěžší bylo sehnat někoho, kdo nám vyrobí hezké a zároveň cenově přijatelné dárkové krabičky. Dnes už máme asi čtvrtou verzi, takže to chtělo trpělivost.

Čím jste se živila předtím? A aktuálně se věnujete už „jen“ Dárkové krabičce?

Čtyři roky jsem pracovala v bance a potom chvíli ve zmíněné reklamní agentuře. To mě nenaplňovalo, věděla jsem, že v budoucnu chci rozjet své vlastní podnikání. Jen jsem nevěděla, kde a jak začít. A ano, dnes už se věnuji jen a pouze Dárkové krabičce. Už na to ale nejsem sama, to by se už nedalo zvládat, nebo bych brzdila růst firmy. Dnes už mám spoustu šikovných kolegyň, které nám denně balí všechny balíčky. Další šikovné kolegyňky komunikují se zákazníky, a další mi třeba pomáhají vymýšlet marketing, fotit produkty na sociální sítě a podobně. Jsem za ně moc ráda, protože rozšíření týmu Dárkovou krabičku hodně posunulo vpřed!

Čekala jste na začátku takový úspěch?

On to nebyl vyloženě úspěch hned od začátku, museli jsme se k tomu propracovat. Výhoda byla, že jsme neměli obrovský vstupní kapitál, a tak nebylo téměř, co ztratit. Jsme ale rádi, že jsme za ty 3 roky od založení zjistili, že má naše krabička na trhu místo a že lidem (a nám) dává smysl. Za letošní rok dotahujeme obrat 15 milionů. O rok dříve to bylo 9 milionů, takže se nám daří postupně růst.

Jak to vlastně funguje?

Jsme vlastně nejjednodušší způsob, jak pořídit dárek, který udělá radost každému. Na e-shopu máme stovky produktů, jako jsou třeba čaje, sladkosti, ale i krásné věci z papírnictví nebo kosmetiky. Ty si sami poskládáte do dárkového balíčku, krabičky. Můžete tak vybrat, co má kdo rád a pod kontrolou máte i cenu. Na závěr ke krabičce můžete připojit i vzkaz pro příjemce, třeba i s fotkou. No a do druhého dne máte krabičku u sebe. Mimochodem, zajímavý je zde takzvaný „Ikea efekt”, kdy máte větší radost z věcí, které sami vytvoříte. Zákazníci nám často píší, že mají radost z toho, jakou kombinaci vybrali a jaký vzkaz k tomu připsali.

Chápu to tak, že veškeré nabízené zboží nelze sehnat v klasických řetězcích? Máte smlouvy s dodavateli? Jak tento obchodní vztah funguje?

Ano, to je velká výhoda, že velkou část našeho zboží jen tak jinde neseženete. Je to hlavně tím, že máme specifický sortiment, který se ještě nedostal na velký trh, nebo na něm naopak nenašel v Čechách místo. Často jsou to ale super kousky, které stojí za to ukázat světu. Někdy jsou to menší výrobci, kteří se na trhu ještě tolik neprosadili a většina lidí je vůbec nezná. V jiném případě jsou to třeba i větší značky, které jsou v zahraničí populární a u nás se ještě neobjevili. A takové značky my vyhledáváme, originální a zároveň neokoukané, aby dárek co nejvíce překvapil a udělal radost.

O co je největší zájem? A převažují spíše zákazníci či zákaznice?

Největší zájem je o sestavení vlastního balíčku, máme ale i nějaké připravené balíčky pro inspiraci. Většinu (asi 90 %) našich zákazníků tvoří ženy. Máme u nich vypozorované úplně jiné nákupní chování než u mužů. Dlouho vybírají, aby jim produkty ladily třeba i do barvy a hodně si s tím hrají. Muži naopak jdou, vyberou jeden z hotových balíčků, objednají a mají dárek vyřešený. A to je na krabičce skvělé – že si vybere každý. A co se týče kategorií, které na webu máme, tak se nedá říct, která je nejoblíbenější. Nejčastější objednávka je totiž mix všeho – kousek kosmetiky, něco dobrého a k tomu něco praktického do bytu.

Máte krásné ukázky v Lookboku. Tvořivé, inspirativní. To balíte přímo vy? Kde čerpáte inspiraci?

Moc děkujeme! Na balení dnes už máme zaměstnance a pevně stanovené postupy, pomocí kterých se balíčky připravují tak, aby vždycky vypadaly hezky a bylo to efektivní. Inspiraci čerpáme nejvíce ze zahraničí.

Pohybujete se hlavně v on-line světě, tím jste i unikátní. Přesto, není to těžké udržet kroky s rychle se rozvíjející virtuálním světem?

Možná, že by opravdu bylo jednodušší dělat to lokálně, někde v kamenném krámku. My máme ale zatím mnohem blíž online světu, kde můžeme obstarat mnohem více zákazníků s menšími náklady. Prodejny jsou přece jen náročnější na počáteční kapitál, takže teprve uvidíme, jestli se nám do toho jednou bude chtít jako doplnění našeho e-shopu. Zároveň je mně osobně online svět příjemnější a přirozenější. Nesnáším obchodní centra a obecně větší a rozlehlé obchody, kde člověk stráví spoustu času. Vše, co jde, včetně kosmetiky, léků a potravin, nakupuji online. Nemusím se nikdy mačkat u pokladny a nepotkám žádné nepříjemné prodavačky. “Offline” nakupování si moc neužívám.

V čem dalším jste unikátní, jedineční?

Pro zákazníky určitě tím, že u nás najdou spoustu nových a neokoukaných produktů. Také si moc dáváme záležet na našem zákaznickém servisu – pro spoustu zákazníků až nezvykle ochotný. Vycházíme vstříc a komunikujeme s nimi. Stále totiž existují e-shopy, kde je vyřízení reklamace hotový očistec. My chceme být úplným protipólem všech těchto strašáků. Z hlediska podnikání jsme unikátní tím, že se snažíme být spíše technologický startup. Vyvíjíme si a programujeme vlastní systém (třeba na produkty ve skladu), díky kterému jsme mnohem efektivnější. Postupy nastavujeme tak, abychom potřebovali co nejméně zaměstnanců, tím se vyhneme chybám způsobeným lidským faktorem.

Kolik času vám zabere např. správa sociálních sítí (Facebook, Instragram atd.)?

Facebooku a hlavně Instagramu věnujeme hodně pozornosti. Máme kvůli tomu například v kanceláři vlastní malý fotoateliér, abychom byli schopni ukazovat fanouškům novinky rychle a v koukatelné profesionální podobě. Navíc zákazníci Instagram čím dál tím více používají na dotazy ohledně stavu objednávek. Takže obecně se dá říct, že se tomu u nás denně věnujeme 2–3 hodiny.

Co plánujete v nejbližší budoucnosti?

Teď nás čekají především Vánoce, které už jsou u nás v plném proudu, a na které se každý rok připravujeme už od června. A v příštím roce bychom chtěli kromě Slovenska, kam už balíčky posíláme, vyzkoušet expanzi dál do zahraničí. Tím, že v Evropě zatím není taková konkurence, bychom chtěli jít s kůží na nový trh co nejdříve. Oproti většině konkurentů jsme navíc technologicky dál a dokážeme díky automatizovaným postupům růst rychleji s menšími náklady. No a také se budeme muset pravděpodobně příští rok už potřetí přestěhovat, protože současné prostory budou pro letošní Vánoce maximum.

Hlavní sezónu tedy představují vánoční svátky?

Ano, ale hodně hodně objednávek máme třeba i na Den matek, ten je dokonce silnější než Valentýn. Velký nával máme i v lednu a v únoru, kdy spousta lidí slaví narozeniny a také hned po svátcích, když lidé utrácejí peníze, které našli pod stromečkem.