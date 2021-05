O pár let později si v místě, které jim tak učarovalo, chtěli koupit chalupu a pronajímat ji. Věřili, že se najdou podobně založení lidé jako oni, kteří budou třeba jen na pár dní v roce vyhledávat pobyt v klidném prostředí obklopeném téměř panenskou přírodou.

Začali se zajímat o nabídku nemovitostí v blízkém okolí a nakonec dospěli k názoru, že by se k zamýšlenému účelu nejlépe hodila nevyužitá budova bývalé školy. Stavba má široká schodiště, potřebné zázemí i oddělené jednotlivé místnosti. Město ji v té době zrovna nabízelo k prodeji s podmínkou podnikatelského záměru a tak myšlenka přebudovat školu na penzion okamžitě nabyla reálné rozměry.

Z bývalé školy penzion s vyhlídkou

„Architekt navrhl několik variant, jak rozdělit a využít stávající učebny. Také jsme hodně zvažovali, jak naložíme s původní tělocvičnou. Zda z ní uděláme další pokoje nebo zvýšíme nabídku o tento zajímavý prostor. Tělocvičnu jsme ponechali a náš penzion se díky tomu liší od většiny standardně pojatých ubytovacích zařízení,“ vysvětluje Radek Michalko.

Po roce a půl rekonstrukcí začali Michalkovi pracovat i na propagaci penzionu. Zamýšleli se nad tím, jaké místní zajímavosti by rádi budoucím návštěvníkům penzionu nabídli a shodli se, že jimi jsou především krásný výhled do krajiny a klid od civilizace. Tedy to, co kdysi učarovalo jim. Díky tělocvičně mohli rozšířit nabídku o víkendové cvičící a relaxační pobyty. Netrvalo dlouho a ubytovací kalendář se začal rychle plnit.

Venkovský ráz i luxus

Marcela Michalková má velký cit pro design, sama navrhovala podobu jednotlivých pokojů, které vybavila i vlastnoručně vyrobenými doplňky. Každý pokoj je jiný, ale všechny nabízí potřebné soukromí a luxusní výbavu. V penzionu nechybí společná kuchyň vybavená potřebnými spotřebiči i prostorná společenská místnost. V suterénu je k dispozici sauna. Na zahradě je možné v létě grilovat, na odlehlém konci najdete i ohniště.

„Ponechat v penzionu tělocvičnu bylo dobré rozhodnutí, postupem času (bohužel ne v této nelehké době) jsme získali věrné zákazníky z řad jogínů, cvičenců i lidí co chtějí spojit pobyt v přírodě s relaxací a pohybem. V létě lze cvičit i v prostorné zahradě. Každý pokoj penzionu je originální, v jiných barvách a s jiným nábytkem. I koupelny jsou každá v jiné barvě sladěné s barvou a vybavením pokoje. Snažíme se o vytvoření domácí atmosféry, myslíme, že místní genius loci si to zaslouží,“ přibližuje paní Marcela.

Provoz penzionu zajišťuje celá rodina, maminka Marcely Michalkové připravuje pokoje pro hosty, Radek Michalko se stará o chod penzionu po technické stránce a pečuje o rozlehlou zahradu. Marcela řeší administrativu, propagaci a běžný chod celého objektu. Se vším rodičům a babičce pomáhají děti Gabriela a Marek Michalkovi.