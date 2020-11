"U požáru zasahovaly jednotky druhého stupně požárního poplachu. Hasiči evakuovali obyvatele ze zasaženého domu i ze sousedního," uvedla tisková mluvčí hasičů Lucie Hložková. Místo převzal řídící důstojník ÚO Liberec.

Požár byl lokalizovaný necelou hodinu od zahájení akce. "Nyní hasiči provádí dohašování dvěma proudy skrz střešní konstrukci i zevnitř budovy. Hasiči řeší se zástupci města zajištění náhradního ubytování pro evakuované osoby," dodala Hložková.

Osmnáct evakuovaných lidí najde prozatímní zázemí v evakuačním autobuse z Jablonce nad Nisou, než bude vyřešeno náhradní ubytování.

"Při zásahu nebyl zraněn nikdo z evakuovaných lidí. Příčina vzniku požáru je předmětem šetření a škoda byla vyčíslena na půl milionu korun,“ řekl tiskový mluvčí hasičů Jan Přerovský.

V září zasahovali hasiči u dvoupodlažního rodinného domu v Nové ulici ve Františkově, když se zřítila jedna ze zdí domu a odhalila celý interiér. Hasiči následně pomocí speciální techniky poškozený objekt zdemolovali.

V lednu loňského roku vyhlásilo město ve Vojanově ulici tzv. bezdoplatkovou zónu. V praxi to znamená, že noví nájemníci, které by tu chtěl majitel soukromého objektu ubytovat, už nemají šanci získat doplatek na bydlení. Tím pro „obchodníky s chudobou“ ztrácejí atraktivitu. Peníze od státu už nepůjdou do jejich kapsy. Samotné domy jsou ve špatném stavu.