Do akce vyjeli profesionální hasiči z Liberce a dobrovolníci přímo z Vratislavic. Plameny zasáhly zhruba 160 balíků slámy. „Hasiči začali okamžitě okolí požářiště ochlazovat, aby nedošlo k případnému rozšíření požáru na blízké stromy. Na likvidaci pak jednotky nasadily dva vodní proudy,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Technika rozhrnula hořící balíky a oddělila je od ještě nezasažených. “Jednotlivé balíky se následně nechaly kontrolovaně za přítomnosti místní dobrovolné jednotky dohořet. V sedm hodin ráno se na místo události jednotky vrátily a v zásahu pokračují,“ dodala mluvčí Hložková.

Až to bude možné, pustí se do práce vyšetřovatel. Bude zjišťovat, proč k požáru došlo. Podle nynějších odhadů by to mohlo být kolem pondělní druhé hodiny odpoledne. Prozatím zní odhad vzniklé škody na 150 tisíc korun.

„Vzhledem k šířícímu se kouři v důsledku hoření a hašení, doporučujeme v okolí nevětrat. Zápach může být cítit v okolí celé pondělní dopoledne,“ upozornili hasiče obyvatele lokality.