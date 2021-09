V Raspenavě hořel dům. Hasiči zachránili tři osobyZdroj: HZS Libereckého kraje"Po příjezdu na místo události velitel zásahu potvrdil požár a hustý kouř z podkroví domu. Hasiči provedli záchranu osob za použití nastavovacích žebříků a osoby poté předali do péče ZZS LK. Dále probíhalo hašení dvěma vodními proudy za současného rozebírání stavebních konstrukcí," uvedli hasiči na facebooku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.