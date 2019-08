Šokující probuzení v pátek ráno zažili obyvatelé jednoho z nejstarších sídlišť v Liberci Králův Háj. Krátce po čtvrté hodině ráno vybuchl v sedmém patře panelového domu na ulici Slovenského národního povstání plyn. Více než tři desítky lidí muselo tak kvůli následnému požáru opustit své domovy, někteří za pomocí výškové techniky. Jedna z obyvatelek paneláku byla s těžkým zraněním převezena do nemocnice.

„Paní musela být už na místě napojena na umělou plicní ventilaci a posléze převezena na traumacentrum Krajské nemocnice v Liberci,“ potvrdil mluvčí krajské záchranky Michael Georgiev. Podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře utrpěla žena popáleniny na padesáti procentech těla a je hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče. Její stav popsal mluvčí jako velmi vážný.

Ještě ráno kolem deváté hodiny postávaly kolem domu hloučky znepokojených obyvatel. „Nechci o tom mluvit, museli jsme odejít z bytu, od rána tady stojíme. Ale nezlobte se, více toho teď neřeknu,“ sdělila zjevně otřesená jedna z nejbližších sousedek poraněné ženy. „Slyšeli jsme tlumenou ránu, nevěděli jsme, co se děje, ani z kterého místa jde. Pak někdo začal křičet, že hoří, tak jsme se sbalili a šli jsme ven. Za chvíli tady byli hasiči i sanitky. Zásah byl zvládnutý perfektně,“ vylíčil o něco sdílnější obyvatel druhého patra domu, který rovněž nechtěl sdělit své jméno. Někteří obyvatelé se do svých domovů mohli vrátit už kolem osmé hodiny ráno. „Zatím nic moc nevíme. V bytě máme trochu vody, ale elektrika jde. Jak to bude s plynem, vůbec netušíme,“ pokračoval dále muž.

Na místě zasahovalo sedm jednotek hasičů, kteří na uhašení ohně nasadili jeden proud vody. „Požár se podařilo lokalizovat za zhruba půl hodiny, zcela uhašen pak byl po půl šesté ráno,“ sdělila podrobnosti mluvčí krajských hasičů Lucie Hložková. K odvětrání prostor použili hasiči přetlakovou ventilaci.

V současnosti se v domě a jeho okolí pohybují vyšetřovatelé hasičského sboru, kriminalisté a k posouzení stavu budovy byl přizván statik. „Probíhá zde ohledání místa činu. Příčinu výbuchu zatím neznáme,“ sdělil mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský, který dodal, že místo prozkoumali také služební psi cvičení na vyhledáváni akcelerantů hoření. Dosud není známa ani výše škody.

Během dopoledne vyrážela k domu v ulici SNP zdravotní záchranná služba podruhé. „Jednalo se o lehké poranění, osoba byla převezena na další vyšetření do nemocnice. Jestli měl úraz přímou souvislost s výbuchem, nemůžeme potvrdit,“ sdělil mluvčí záchranky.