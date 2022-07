Zásah hasičů u požáru vlakuZdroj: HZS Libereckého kraje„Cestující přepravil do nejbližší zastávky evakuační autobus, kde už byla zajištěna náhradní doprava,“ informoval mluvčí společnosti Arriva Jan Holub. Jak informovali hasiči, na místě zasahovalo pět hasičských jednotek. Provádí odvětrávání soupravy a evakuaci cestujících. „Požár byl již lokalizován. Provoz na trati je až do odvolání uzavřen,“ poznamenal Robovský. Jde přitom o oblíbenou a turisty vyhledávanou trať. „Vlak zahořel v motoru, a tak bude odtažen. Mohlo by se to podařit přibližně do půl jedné,“ doplnil Holub.

Řidiči musí počítat na sinici 592 se zdržením kolem 15 minut. Podle informací z dopravního portálu policie se předpokládá, že bude zásah trvat přibližně do půl dvanácté dopoledne. „Na místo jeli zástupci drážní inspekce, kteří se zabývají příčinou vzniku požáru,“ dodal policejní mluvčí.

Na trati jezdí rychlíky provozované společností Arriva i osobní vlaky Českých drah. „Místo našich vlakových spojů momentálně jezdí náhradní autobusová doprava mezi Křižanami a Rynolticemi. Zatím je předpoklad, že bude nahrazovat zhruba dva vlakové spoje, ale vše bude záležet a poškození vlaku a na tom, jak se jej podaří z trati odstranit,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.