Další požáry zaměstnaly hasiče. Spěchali do Hrádku i do Vratislavic

Plné ruce práce s lesními požáry měli hasiči na Liberecku i ve středu 23. března. Vyjížděli do Hrádku nad Nisou a také do Vratislavic. V rámci mezikrajské pomoci vyrazili také do Středočeského kraje.

Požár ve Vratislavicích. | Foto: HZS Libereckého kraje