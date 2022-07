Před čtyřmi lety odstartovala rekonstrukce Vratislavické kyselky, a tím se začala psát její nová historie. Společnost Kitl dokončila jak opravu chátrajícího areálu, tak především obnovu vrtů a technologií ke stáčení minerální vody. Tu mohli návštěvníci poprvé ochutnat v pátek 22. července na Dni Vratislavické kyselky.

Tradiční minerální voda se vrátila na trh a k legendárním příchutím citron a pomeranč nově přibyla čistě přírodní. Všechny tři varianty jsou zcela bez konzervantů, barviv a umělých aromat. „Naší vizí je mít tu nejkvalitnější vodu v celé České republice. Pracujeme na tom od výroby až po samotnou distribuci,“ sdělil majitel společnosti Kitl Jan Vokurka. Ten jako první v Česku získal před rokem mezinárodní certifikaci vodního sommeliera. „Není voda jako voda. Když se o ni budou lidé více zajímat, může jim zlepšit život,“ zdůraznil.

Podle hydrogeologa Tomáše Vylity je minerální voda z Vratislavic nad Nisou výjimečná obsahem křemíku ve formě kyseliny křemičité. Pomáhá pevnosti a pružnosti kůže a podporuje správný vývoj a růst kostí. Vodu čerpají ze dvou zdrojů, a to vrtu TV 4 Jablonec o hloubce 202 metrů z roku 1964 a vrtu HJ 8 Liberec o hloubce 221 metrů z roku 1983. „Příští týden čeká Vratislavickou kyselku další úspěch, a to zapsání na Evropský seznam minerálních vod,“ informoval Vylita.

Zvítězilo sklo

Od začátku zde počítali se stáčením minerálky do skla, které je ušlechtilým materiálem. Nebylo však jasné, zda se vydají cestou vratného, nebo jednocestného skla. „Proti sobě jsou dva trendy, a to ekologie a pohodlnost. Kdybych byl krvežíznivý businessman, tak se s tím nemažu a dám to do plastu. Rozhodnutí nakonec padlo srdcem,“ podotkl Vokurka.

Klíčovou roli hraje technologie. Voda se cestou z vrtu přes úpravnu, kde se odfiltruje nadbytečné množství železa, až do lahve setkává pouze s ušlechtilou nerezovou ocelí. „Kyselky si vážíme, proto nejsou využívány žádné plasty,“ upřesnil Vylita.

Zájem veřejnosti ukázal i Den Vratislavické kyselky, který si nenechaly ujít desítky návštěvníků. Odnesli si domů lahev minerálky, ochutnali regionální občerstvení, stali se svědky slavnostního křtu kyselky a nechyběl ani hudební program. Na pódiu se vystřídaly kapely Přehmat, Ladybirds či Superhero Killers. V místním Zámečku proběhly přednášky. „Už jsem tu byl loni, a opět jsem maximálně spokojený. Těším se, až si dám vychlazenou minerálku, a vrátím se tak do dětství. Měl jsem raději citrónovou příchuť,“ netajil nadšení vratislavický rodák Václav.

Jan Vokurka po celý slavnostní den chodil mezi návštěvníky a ptal se na jejich názor. „Klíčové je budování důvěry zákazníků, aby se k nám vraceli. Vše ostatní ukáže budoucnost,“ osvětlil majitel společnosti.

Skleněná lahev neochucené kyselky o objemu 750 mililitrů stojí 24,90, o pět korun dráž vyjdou ochucené varianty. Záloha za lahev činí šest korun. Výše zálohy za přepravku, do které se vejde šest lahví, je sto dvacet korun. Tradiční minerální vodu bude možné zakoupit v podnikových prodejnách, vybraných obchodech a objednat si ji v regionálních restauracích, jako například v jabloneckém Petříně.