Zaměstnanecká liga Deníku.Zdroj: Deník

Máte nějaký svůj osobní sportovní rekord? V jakém sportu a co?

Můj osobní rekord? Asi ten, kdy jsem jako kluk hrál fotbal a tři roky po sobě jsme postoupili do vyšší soutěže, ale to už je dávno.

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Tomu, kdo hraje nečestně a hodně fauluje.

Můj sportovní vzor?

Je můj táta. Ten mě dovedl k fotbalu a učil mě chytat a též byl gólman.

Mé sportovní začátky? Sportuji rád?

Jak jsem už zmínil, k fotbalu mě přivedl táta a hraji ho dodnes. Sport mě baví, člověk se stále potkává s novými lidmi.