Nyní se hostinští děsí toho, že jim stát kvůli další vlně koronaviru opět zkomplikuje podnikání. Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dnes v den nástupu do funkce oznámil, že restaurace budou muset již od čtvrtka zavírat úderem 22. hodiny.

„Sice to zní, že to je jenom o dvě hodiny méně, nicméně my tu poslední objednávku musíme udělat kolem deváté hodiny. Když si to spočítáme, tak to představuje úbytek denní tržby až o 30 procent, což je po šestiměsíčním hladovění české gastronomie likvidační, to už nejde udýchat,“ řekl Deníku spolumajitel skupiny Hospodska Luboš Kastner.

Připomněl, že hostinští museli už na jaře drasticky snížit náklady. „Teď už nemají kde brát. Když se jim třeba pokazí trouba, často nemají peníze na její opravu,“ konstatoval.

Obavy o podnikání

Podle průzkumu, který vypracovaly společnost Storyous a Asociace malých a středních podniků (AMSP), se o své podnikání obávají čtyři pětiny hostinských. O skončení podnikání jich uvažuje plná třetina. Přitom pokud by byla uzavřena čtvrtina podniků, přišlo by podle odhadu AMSP o práci až 40 tisíc lidí.

Česká gastronomie letos již na tržbách přišla nejméně o 30 miliard korun, do konce roku se tato částka i bez dalších restrikcí vyšplhá až na 50 miliard korun. Se zkrácením otvíracích hodin pro restaurace nesouhlasí ani Hospodářská komora ČR. Připomněla, že stravovací zařízení patří mezi ty, z nichž podle oficiálních zdravotnických dat pochází jen minimální počet nakažených.