Poprvé nastoupil do fabriky s více než dvousetletou tradicí, která dnes kromě nožů vyrábí i kancelářskou techniku a průmyslové spojovače, v roce 1986. I když na počátku 90. let odešel, vazby s regionem nepřetrhal, a když se v roce 2017 naskytla příležitost, Mikov (kdysi Mikulášovickou kovovýrobu) od tehdejšího majitele koupil.

„Firma, která se po poválečném odsunu německého obyvatelstva odmítla smířit se svým osudem, je úzce spojená s naší rodinou. Otec zde byl léta ředitelem, stejně tak zde pracovali maminka, brácha, prarodiče. Je to tedy pro mě srdeční záležitost, a i proto jsem z Prahy celou dobu sledoval, jak se firmě daří,“ vyznává se mikulášovický patriot.

Práce je stále nad hlavu

Karel Ježek tradiční fabriku, které hrozil totální kolaps, v podstatě zachránil i kvůli její hodnotné značce. „Zároveň ale trpí dlouhodobým vnitřním dluhem, protože se zde desítky let neinvestovalo do nových technologií, do vývoje, do budov. A toto nejde změnit za týden, a ani za rok. Rozumné investice a modernizace, to je práce na léta, a ještě déle trvá, než se výsledky projeví. Dělám pro to maximum možného.“

Mikov dnes obnovuje strojový park, masivně investuje do oprav budov, hledá nové formy marketingu. Před třemi roky byl do něj začleněn i výrobce ručního nářadí Narex Bystřice, což je podobný typ výroby a obě firmy kooperují.

Od roku 2017, kdy Karel ježek do společnosti majetkově vstoupil, se už podařilo několikanásobně zvýšit obrat a stále se navyšuje kapacita výroby, aby firma stihla pokrýt nárůst objednávek. Ale přesto je přede všemi, kteří za Mikov doslova „kopou“, pořád ještě obrovský kus práce.

A pak je zde ještě jeden problém. Tím, že Mikulášovice leží daleko od centra, je složité sem přitáhnout schopné a kvalifikované zaměstnance. A vytvoření atraktivního prostředí pro život, které bude do regionu přitahovat špičkové odborníky, zdaleka přesahuje možnosti jedné firmy. To je podle Karla Ježka úkol státu a kraje.

Rybičku musí mít každý správný kluk

Každý klučina měl malý stříbrný nožík ve tvaru rybičky. Možná i sto let už tak legendární kudlička patří do výbavy nejen malých dobrodruhů. Firma s desetimilionovým měsíčním obratem jich ročně vyrobí přes 200 tisíc. Převážně manuální výroba garantuje kvalitu nožů, aby neztratily svou jedinečnost a originalitu.

S tím souvisí i boj proti plagiátorům. „Nedávno se nám podařilo soudně prosadit, že některé firmy po dohodě stáhly z prodeje plagiáty Rybičky. Je to nekonečný příběh,“ říká šéf Mikovu.

V současné době se továrna soustředí zejména na výrobu malých a středních sérií nožů, ale třeba i replik historických šavlí a kordíků. Bezpečnostní složky jsou významnými partnery fabriky a všichni jsou zde na to patřičně hrdí. Kromě policie a hasičů Mikov spolupracuje i s Armádou ČR.

Kvalitní firma by podle jeho slov neměla být „naleštěná bída“. Měla by mít spokojené zákazníky, zaměstnance a dodavatele, vize i plány do budoucna.

„I když samozřejmě nejsme dokonalí, snažíme se, aby Mikov přesně takový byl. S tím souvisí, stejně jako v každém oboru, také poctivost. V opačném případě vás to dříve nebo později dostihne a bude vám to spočítáno i s úroky. Jestliže vyrábíme nože, naši zákazníci musí dostat to, co si objednali. Proto máme na většinu našich výrobků sedmiletou záruku. Když má někdo nějaký problém a pokud si nůž vyloženě sám nepoškodil hrubým zacházením, nemáme problém s uznáním reklamace. A těch není mnoho, což mě vyloženě těší,“ uzavírá Ježek.