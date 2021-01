Majitel baru Ladislav Výda se kvůli koronavirovým restrikcím, podobně jako další podnikatelé, dostal do prekérní situace. Během loňského roku na tržbách tratil cca jeden milion korun. A tak se přidal k iniciativě „Chcípl Pes“. Doufá, že tím pomůže k vylepšení situace podnikatelů potýkajících se s omezeními.

„Nejsme popírači covidu, nechceme ho zlehčovat, ale všichni si musí uvědomit, že člověk nemá jen fyzické zdraví, ale také duševní,“ uvedl Ladislav Výda s tím, že by lidem mělo být znovu umožněno, aby se šli bavit nebo aby mohli zpátky do fitness center či na jídlo.

Proto v jeho Billiard Baru Metropole vzniklo petiční místo pro iniciativu „Chcípl Pes“. Lidé sem mohou přicházet a přicházejí každý den mezi čtrnáctou a dvacátou, potažmo jednadvacátou hodinou. „Ve všední dny zavíráme v osm večer, chtěli jsme, aby lidé přicházeli v klidu domů před devátou. Nechtěli jsme dělat rozbroje s policií, která se k nám chová slušně,“ vypíchl majitel baru.

Zdroj: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

Ten, kdo přijde petici podepsat, se v jeho baru může také občerstvit, případně může diskutovat o politice. „Lidé se tu mohou zdržet po nezbytně dlouhou dobu, aby se seznámili s peticí. Poskytujeme jim občerstvení. Nikde jsme se nedočetli, že bychom to nemohli dělat,“ uvedl Výda s tím, že by petenti neměli být z pohledu úřadů bráni jako veřejnost a nemělo by tak s nimi být ani zacházeno.

To potvrzuje také David Biksadský z iniciativy Chcípl pes. „Říkáme tomu švejkování a způsobů máme hned několik. Ať je to podepisování petice nebo diskutování lidí z našeho politického hnutí. Všem radíme neplatit pokuty na místě, ale nechat to dojít do správního řízení," okomentoval.

Hrozí tučné pokuty, varuje policie

Policie je ale jiného názoru a po jejích návštěvách provozovateli hrozí až dvacetitisícové pokuty. „Mladoboleslavští policisté prováděli v průběhu minulého týdne opakované kontroly baru na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, kde jeho provozovatel zřídil petiční místo. Policisté opakovaně zjistili, že pod záminkou uplatňování petičního práva dochází v provozovně k maloobchodnímu prodeji a poskytování služeb i přesto, že je uvedená činnost zakázána krizovým opatřením vlády,“ uvedla mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková. Podle policie bar a příchozí lidé v posledních dnech několikrát neuposlechli policejní výzvu. Policie zde také našla několik lidí, kteří se zde opakovaně občerstvovali.

Provozovatel i návštěvníci by tak mohli zaplatit tučnou pokutu. Ta hrozí i zaměstnancům zařízení. „Oni však jednají na základě mého rozhodnutí, nesu za ně tedy odpovědnost. Co se týče petentů, tak by šlo o ty, kteří se u mě objevili opakovaně a opakovaně je ztotožnila policie,“ okomentoval Ladislav Výda.

Za posledních 14 dní provozovatel ve svém baru nasbíral na 250 podpisů. Fanoušci mu také vyslovili obrovskou podporu na sociálních sítích. Nejčastěji na petiční místo přicházejí lidé ve věku 28 až 50 let.

V poslední době také Ladislav Výda zažil mnoho silných okamžiků. Mezi ty zásadní patřila návštěva staršího manželského páru. „Dva dny zpátky nás navštívil cca 70letý pár a to ve mně vzbudilo velmi silné emoce, říkal jsem si, proč přišli. S úctou a pokorou jsem se jich tedy zeptal. S klepajícím hlasem mi řekli, že zažili minulý režim, pamatují si, jaké to bylo a že aktuální situace v ČR se tomu podobá. Říkali také, že mají děti a vnoučata a takový svět pro ně nechtějí,“ dodal Ladislav Výda.

Iniciativa „Chcípl Pes“ vznikla jako výzva podnikatelů z gastronomie a jejím cílem je ukázat na údajnou nesmyslnost vládních nařízení. Organizuje také veřejné protesty. Kromě toho vzniklo i politické hnutí Otevřeme Česko – Chcípl Pes. V organizaci je nyní registrováno již 800 členů a sympatizantů soustředěných do 80 „buněk“. „Na většině míst a kontrol se setkáváme s pochopením policie," doplnil David Biksadský.