Hodně špatná situace. Volejbalisté liberecké Dukly prohráli druhý zápas čtvrtfinále extraligového play-off na palubovce Příbrami 0:3, v sérii prohrávají 0:2 a jsou jedno utkání od konce sezony.

Liberečtí volejbalisté jsou ve svízelné situaci. V Příbrami prohráli 0:3 a jsou jeden zápas od nečekaného vyřazení. | Foto: cvf.cz

„Ocenil bych skvělé fanoušci. V prvním setu, škoda, že jsme ho nevyhráli, v důležitých momentech jsme buď udělali chybu nebo domácí podržel ten nahoře. Nechci se na to vymlouvat, ale v prvním setu byly jasné čtyři balony, které nám rozhodčí vzal a my prohrajeme nakonec o čtyři body… O výsledku celého zápasu rozhodlo hlavně to, že v důležitých chvílích ztratíme hlavu a kupíme dětské chyby, takže v momentech, kdy by bylo potřeba ukázat, že si věříme, tak naopak pod nohama půdu ztrácíme,“ přiznal Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec.

Volejbalistky bouřlivému prostředí nepodlehly. Semifinále je blízko

„V rámci play off je to pro mě i pro celý tým skvělé vítězství, kluci hráli velmi dobře, hráli bojovně, hráli v euforii, a hlavně všichni spolu táhli za jeden provaz, což je v zápasech play off strašně důležité. V hale byla elektrizující, úžasná atmosféra a myslím, že si to obě strany užily,“ usmíval se Lubomír Vašina, trenér VK Trox Příbram.

Severočeši zatím v celé sérii uhráli jediný set.

„Bohužel prohráli jsme 0:3 v Příbrami, hrozně mě to mrzí, ale série není u konce, myslím, že stále můžeme vyhrát. Z mého pohledu musíme víc zatlačit na obraně, protože Příbram dobře útočí a myslím, že to je ta zbraň, více zablokovat, více toho chytit v poli. Myslím, že když se na tohle budeme doma v Liberci soustředit, tak to půjde. Atmosféra v Příbrami je vždycky skvělá, o to více v play off, lidí dorazilo strašně moc a v tomhle ohledu to bylo super,“ zhodnotil vše Lukáš Trojanowicz, blokař VK Dukla Liberec.

Ve středu 20. března se od 18 hodin hraje na liberecké půdě třetí zápas. Dukla má jasno. Pokud prohraje, má po sezoně.

Nic, musíme nyní zlepšit výkon, musíme hrát více odvážně, více euforicky, a když vyhrajeme doma, tak věřím, že tu sérii vyhrajeme,“ dodal Demar.