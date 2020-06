Jedna z nejlepších českých volejbalistek současnosti Helena Havelková mění dres. Odchází z Moskvy do italského klubu Bartoccini Fortinfissi Perugia. Na Apeninský poloostrov se ikona českého volejbalu vrací po třech letech a veleúspěšném angažmá v ruském hlavním městě.

S ruským velkoklubem vyhrála, co se dalo. Předloňskou sezonu ukončilo Dinamo historickým úspěchem, když získalo pomyslný zlatý hattrick, tedy vítězství ve všech třech ruských pohárech (Superpohár, Ruský pohár, Ruská superliga). Navíc získala i ocenění nejlépe podávající hráčky v Ruském poháru.

„Skončila mi smlouva s Dinamem Moskva, a tak jsem se jako každý rok i letos rozhodovala, jaké nové cíle a motivace bych si mohla dát na příští sezonu,“ říká Havelková.

Letošní sezona zůstala nedohraná a Havelková Rusko opustila těsně před uzavřením hranic kvůli šíření pandemie. Posledních několik měsíců strávila smečařka v Česku v rodném Liberci, než se mohla vydat do Budapešti, kde žije s přítelem, také špičkovým volejbalistou.

„Mám ráda nové výzvy, proto po kontaktovaní některých italských klubů jsem se rozhodla pro Perugii. Pro klub, který loni byl nováčkem série A1 a letos sestavil tým, který je v podstatě celý nový a chce škodit týmům v horní části tabulky,“ říká čtyřnásobná držitelka ocenění za nejlepší domácí volejbalistku roku.

Pro hlavní město italského regionu Umbrie rozhodl také fakt, že do Itálie míří i její přítel, německý volejbalový hráč s maďarskými kořeny Georg Grozer. Také on přestupuje z Ruska, ale z Petrohradu.

Návrat Havelkové do Perugie kvituje i bývalý volejbalista a nyní hráčský agent Martin Lébl, který zde několik let také působil. „Jde do skvělého města, které rozumím volejbalu. Vrací se do nejlepší ligy na světě a pro každého hráče je důležité se konfrontovat s těmi nejlepšími každý týden,“ komentuje Lébl.

Kariéra Heleny Havelkové:

TJ Lokomotiva Liberec

SK Slavia Praha (2004 – 2007)

Sassuolo Volley (2007 – 2009)

Busto Arsizio (2009 – 2012)

Dynamo Krasnodar (2012 – 2013)

Eczacıbaşcı Istanbul (2013 – 2014)

Yamamay Busto Arsizio (2014 – 2015)

Chemik Police (2015 – 2016)

Shanghai Volleyball club (2016 – 2017)

Saugella team Monza (2017 – 2018)

VC Dinamo Moskva (2018 – 2020)