Futsalový klub FT Zlej sen Liberec může nedávno skončenou sezonu hodnotit jako úspěšnou. Tým dospělých se umístil na pozicích zaručujících účast v play-off, junioři v kategorii U17 se stali mistrem republiky a i hráči do devatenácti let udělali hodně dobrý výsledek.

„Někteří hráči zářili i v národním dresu,“ pochlubil se předseda FTZS Liberec a ligový hráč v jedné osobě Pavel Bína.

Výkonný výbor Svazu futsalu ČR ukončil nejvyšší ligové soutěže, tedy i VARTA futsal ligu. Jaká byla vaše prvotní reakce, když jste se tuto zprávu v klubu dozvěděli?

Upřímně jsme i jako klub tuto variantu podpořili a věřili jsme, že pro bude i valná většina dalších funkcionářů z ostatních klubů. Samozřejmě, že bychom rádi soutěž dohráli, ale vyšší moc nám to nedovolila, a tak můžeme považovat 7. místo za úspěch, byť malinko zkreslující.

Souhlasíte s tímto rozhodnutím, nebo byste ještě chvíli počkali, jak se bude koronavirová krize nadále vyvíjet?

Všichni představitelé klubů měli možnost hlasovat pro variantu ukončení soutěže. Deset klubů včetně nás podpořilo výše uvedené konečné rozhodnutí a jsme za to rádi. Nedokázali bychom si představit, že by se soutěž měla dohrávat o x měsíců později. Navíc chyběla pouze dvě kola a play-off.

Jak moc se současná krize a nedohrání soutěže projeví na ekonomice klubu?

Nikterak výrazně. Máme silného generálního partnera, který nás už dnes ujistil, že budeme mít finance i na další ročník, který už pomalu chystáme. Koncepci chceme zachovat, a tak by měl být roční rozpočet obdobný jako v sezoně 2019-2020.

V nedokončené sezoně jste skončili na 7. místě v tabulce, které za normálních okolností zaručuje účast v play-off. Jste spokojeni?

Sezonu jsme společně vyhodnotili jako úspěšnou. Těší nás systematické kroky, které jsme v sezoně udělali. Vždy se ukázalo, že byly správné. Po přípravě jsme odstranili z kabiny rušivé elementy. V polovině soutěže nám prospěla výměna trenéra. Pravidelně a kvalitně jsme trénovali. Ucelil se základní kádr. Doplnili nás mladí hráči, které chceme do sestavy začleňovat. Nakonec se nám objevila i tři jména (Vébr, Bína M., Daněk) v reprezentaci do 21 let. Výsledkem toho je 7. místo, které to vše podtrhlo.

V průběhu ročníku skončili na trenérské pozici bratři Vackové, které nahradil hrající kouč Aleš Benek. Jak jste s jeho prací spokojen? Bude pokračovat i nadále?

Trenéři Vackové u nás odvedli kvalitní práci, za to bych jim chtěl určitě ještě jednou poděkovat. Změna ale týmu prospěla. Aleš je jiný typ trenéra, který má bohaté zkušenosti z fotbalu a futsal ho baví. Vzdělává se v něm, a to cítí i hráči. Myslím si, že jeho rukopis se projevil na hře mužstva a má velkou zásluhu na tom, kde aktuálně jsme. Do další sezony půjdeme opět s ním a také s Ondrou Vlachem, který ve své podstatě zastává stejnou funkci, jen s výjimkou, že Ondra není na hřišti.

Jaké budou ambice pro příští sezonu?

Ambice budou stejné jako ve dvou uplynulých ligových sezonách. První meta bude záchrana. Další metou by mělo být play-off, které jsme letos měli velmi blízko. Hlavně chceme, aby fanoušky náš futsal bavil, což se někdy říci nedalo.

Možná je na změny v kádru zatím brzy, ale máte v plánu nějaké příchody nebo odchody?

Kádr zůstane po dohodě s trenérem stabilní. Obměna bude minimální. Doplnit to chceme opět šikovnými hráči z juniorky. Pokud by se povedlo dotáhnout nějakého hotového futsalistu, byli bychom rádi, ale na to je ještě brzy. Uvidíme, i jak se bude situace vyvíjet u hráčů, kteří mají prioritní fotbal a v sezoně jim to nejde kombinovat s futsalem.

Vy sám vykonáváte funkci předsedy klubu a zároveň ligového hráče. Jak časově náročné je skloubit tyto pozice?

Časově je to náročné, ale nejsem na chod klubu sám. Pomáhá mi v tomto směru hlavně Bořek Poživil, se kterým si práci dělím. Sportovní a organizační stránku dělám já spolu s trenéry. A co se týče pozice hráče, tak snad mám doposud týmu na hřišti co dát. Až tomu tak nebude, přesunu se už jen na tribunu.

Co všechno musíte zajistit z pozice předsedy klubu? Jaké jsou vaše úkoly?

Ve spolupráci s Bořkem Poživilem a Robertem Mezeiem musíme zajistit chod celého klubu. Bořek má na starosti finance (sponzory, veřejné dotace, vyúčtování dotací, účetnictví, vyplácení odměn, apod.) + organizaci domácích a venkovních zápasů. Já se naopak starám spolu s trenéry o tu sportovní stránku. Tréninkové plány, rezervace, materiální vybavení, atd. Asi zde nemá cenu vše vyjmenovávat, ale ve své podstatě vytváříme servis hráčům. Chceme, aby se u nás každý cítil dobře a měl pocit, že je součástí něčeho smysluplného.

V minulé sezoně jste působil i u mládeže. Hlavně juniorka v kategorii U17 se stala mistrem republiky. Jak hodnotíte počínání mladých hráčů?

Mládež nám dělá velkou radost. Je to i naším cílem, abychom hráče začleňovali do velkého futsalu. Tým U17 neměl v republice žádnou konkurenci. Vyhrál suverénně ligu a i nadstavbu. Někteří hráči zářili i v národním dresu. Kdyby mi tohle někdo před pár lety řekl, zaťukám si na čelo. V tomto směru musíme hrozně moc poděkovat Slovanu Liberec, který se nám snaží vyjít vstříc a hráče nám v sezoně uvolňuje. Kluci to mají jako doplňkový sport, který je rozvíjí v určitých činnostech, které se jim poté hodí i na velkém hřišti. Jsme rádi, že touto formou o nás vědí a že pokud se jim nevydaří kariéra fotbalová, tak mohou vyzkoušet tu futsalovou.

A jak se vedlo starším juniorům do 19 let?

Ti měli také výborné mužstvo. Naše U19 Porazila mistry ze Slavie, ale bohužel se těsně do Final Four nedostala, a tak o titul bojovat nemohla. I oni si zaslouží obrovskou pochvalu za odvedené výkony.

Počítáte s nějakými hráči z kategorie U19 nebo U17, že je budete pravidelně nasazovat k zápasům A-týmu?

Z U19 už někteří hráči pravidelně nastupovali i v tomto ročníku , takže ano. Nezbývá nám nic jiného, než-li touto cestou jít. Futsal bohužel v Liberci a okolí zaniká.

Ubývá týmů?

Ano. Za našich „mladých“ let tady byl okresní přebor o 12 až 14 mužstvech, a to velice kvalitní. Krajský přebor o 12 mužstvech a prodrat se do divize nebo 2. ligy bylo umění. Dnes bohužel okresní přebor nefunguje, krajský přebor má 6 účastníků a hraje se formou turnajů a úroveň divize nechci komentovat. Takže ve své podstatě zde nemáte, kde hráče vybírat. Jediná cesta tedy u nás vede přes mládežnické ligy.

Budete i nadále hrát své domácí zápasy v hale Dukly?

Pokud se opět dohodneme s vedením Dukly, v což pevně věřím, tak ano. V Liberci bohužel hala pro větší počet diváků není, respektive tam divák nemá takový komfort jako zde.

Chystáte pro fanoušky nějaké novinky pro nadcházející sezonu?

Pár jich bude. Ať se nechají překvapit. Vše mohou sledovat na klubovém webu nebo sociálních sítích, kde jsme velice aktivní.

Pavel Bína

Narozen: 10. června 1991 v Jablonci nad Nisou.

Sportovní kariéra: Současný klub: FTZS Liberec (futsal). Hráčská kariéra ve fotbale: FC Slovan Liberec (A tým 1. liga + B tým ČFL); Česká Lípa (ČFL); Semily (KP+divize), Přepeře (divize), Mšeno (KP) + Německo. Hráčská kariéra ve futsalu: Makro Liberec, TTNF Liberec, Andy Liberec, FTZS Liberec.

Úspěchy: Ve fotbale: mistr Gambrinus ligy (FC Slovan Liberec), postup z I. A třídy až do ČFL (Přepeře). Ve futsale: nejvyšší futsalová soutěž (1 sezona Andy Liberec; 2 sezony FTZS Liberec), vítězství ve 2. lize Západ + výhra v Superpoháru 2. lig.