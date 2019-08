Jednání mezi sparťanským šéfem Benim Simitčim a trenérem FCA Liberec Jiřím Dvořákem dospělo k rozhodnutí, že se novopečené futsalové mistryně České republiky stanou součástí futsalové Sparty, která tak bude mít mistry nejen v kategorii mužů, ale i žen.

„S Dvořkou se znám už dlouhou dobu, ještě když jsem hrál a on byl v Alfě Liberec. Je to velký srdcař, poctivec a odborník na fotbal, z kterého pomalu přechází k futsalu. Právě on byl tou největší garancí k tomu, že jsem se rozhodl spolu s bratrem Agem, předsedou futsalové Sparty, že děvčata vezmeme pod svá křídla. Mají velkou kvalitu, což ostatně dokázala mistrovským titulem. Samozřejmě, že budeme chtít ten titul v příští sezoně obhájit! Stejně jako ten mužský! Tím vlastně plynule přecházíme do další části budování úspěšného futsalového klubu,” říká Beni Simitči.

Proč liberecký tým přešel zrovna do Sparty? „Sparta je letošní mistr republiky mezi muži. Je to klub, který má ambice a dobré podmínky. V Liberci jsem všechno dělal sám na koleni bez podpory a chtěl jsem posunout ženský futsal dopředu. Sparta vnímala situaci tak, že se klub chtěl posunout dál a chtěl obsadit všechny kategorie,“ objasnil důvod přechodu do Sparty trenér Jiří Dvořák.

Na otázku, proč ženský tým nepřestoupil pod hlavičku FTZS Liberec, Dvořák odvětil: „Žádnou takovou nabídku jsme nedostali.“

Jaké cíle si kladete do další sezony? „Co se týče žen, chceme zapracovat na tom, abychom se co nejvíce zlepšili,“ uzavřel Dvořák.