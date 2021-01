„Liberec nám ukázal, jak se bojuje o první místo. My jsme trochu zabojovaly až ve třetím setu, ve kterém jsme však ztratily koncovku vlastní nedůsledností. Musíme se vrátit k poctivé práci v tréninku a zapracovat na těch věcech, které byly markantní,“ uvedla kapitánka Olomouce Kateřina Valková.

„Byl to náš už druhý špatně odehraný zápas v řadě. Po Novém roce se nám vůbec nedaří a vypadá to, že v týmu není pohoda. Je to vidět také v tréninku, což je základ. Budeme tedy muset něco změnit. Liberec hrál velmi dobře útočně, my jsme se vraceli do utkání až ve třetím setu, ale o jeho osudu rozhodly naše dvě hrubky v koncovce,“ nehledal výmluvy trenér Hanáků Petr Zapletal.

„Jsem strašně šťastná za výhru 3:0. První set rozhodly chyby soupeře, vůbec se jim nedařil servis. Ve druhé sadě jsme byly pořád nad nimi a třetí set jsme uhrály hlavně díky bojovnosti, když jsme ztrácely už pět bodů. Chválím všechny holky,“ rozplývala se radostí kapitánka Dukly Liberec Simona Bajusz.

„Je vidět, že jsme na správné cestě. Hrálo se o první místo, my jsme se na zápas připravovali a připsali jsme si hezký výsledek. Hráli jsme velmi dobře takticky a dařilo se nám hlavně na útoku,“ řekl kouč Liberce Libor Gálík.

V rámci 18. kola extraligy žen přivítala Dukla celek z Ostravy. Liberecké hráčky potvrdily výbornou formu a po setech 25:20, 25:14 a 25:23 porazily Ostravu 3:0.

„Jsem ráda, že jsme pokračovaly v pátečním výkonu a odnášíme si tři body,“ pronesla lakonicky kapitánka Liberce Simona Bajusz.

„Byl to určitě jeden z nejtěžších zápasů doma, protože nás Ostrava neskutečně tlačila riskantním a dobrým servisem, takže jak už jsem říkal v pátek, výsledek 3:0 svědčí o tom, že jsme na dobré cestě. Po těžkém týdnu, kdy jsme měli tři zápasy, které jsme zvládli za tři nula, si myslím, že můžeme být maximálně spokojení,“ pochválil svůj tým trenér liberecké Dukly Libor Gálík.

„První a druhý set nás srazily psychicky balony, které jsme měly dobře připravené, ale chybovaly jsme. Ve třetím setu jsme se dostaly konečně k naší hře, tlačily jsme Liberec, ale koncovka nám zase nevyšla, chybovaly jsme a to rozhodlo. Liberec celkem snadně zvítězil,“ zhodnotila duel kapitánka Ostravy Helena Hrdličková.

„My jsme to Liberci dali především ve třetím setu, kde jsme se docela zvedli. Myslím, že jsme vedli v drtivé části třetího setu, ale na můj vkus jsme moc chybovali. Liberec má obrovsky silný mančaft v letošní sezoně,“ uznal kvality soupeře lodivod Ostravy Zdeněk Pommer.

Dukla vede extraligu.

VK UP Olomouc – VK Dukla Liberec 0:3 (17:25, 20:25, 23:25)

Rozhodčí: Spáčil L., Grabovský Z.

Hráno bez diváků.

Sestavy (od zóny I):

Domácí: Valková, Nová, Stümpelová, Pilepič, Schlegel, Madsen, libero Zilberman. Střídala: Kulová

Hosté: Kohoutová, Bajusz, Emelina, Trnková, Kvapilová, Svobodová, libero Dostálová. Střídaly: Ovečková, Šotkovská

VK Dukla Liberec – TJ Ostrava 3:0 (25:20, 25:14, 25:23)

Rozhodčí: Dmejchal M., Krtička J.

Hráno bez diváků

Sestavy (od zóny I):

Domácí: Ovečková, Emelina, Trnková, Kvapilová, Svobodová, Kohoutová, libera Dostálová, Kolářová. Střídaly: Šotkovská, Bajusz

Hosté: Pospíšilová, Hrdličková, Kalusková, Žarnovická, Štrbová, Nečasová, libero Chevalierová. Střídaly: Jedličková, Šmídlová, Vytisková, Zemanová

Zdroj: Český volejbal