David Pabiška dojel na 38. místě a v celkovém pořadí si polepšil na 31. příčku. V pořadí Original by Motul ukončil David etapu na 5. místě, ale i dvě etapy před koncem drží 4. místo celkového pořadí kategorie.

„Navigace byla extrémně náročná a moje dvouletá navigační pauza se projevila naplno. Zažil jsem hodně etap se složitou a těžkou navigací, ale nikdy ne vdélce 370 kilometrů. Bloudil jsem hodně, tím jak se na to člověk soustředí, tak jde samozřejmě znatelně dolů rychlost, takže za mě spokojenost, že jsem v cíli bez penalizací. Jenom se modlím, aby to nebylo nadále stejné," řekl David Pabiška.

Rudolf Lhotský zajel 46. čas, což znamenalo 9. příčku v Original by Motul. V celkovém pořadí mu patří 43.místo a v Original by Motul si drží 9. pozici.

„Tato etapa patřila mezi ty jednodušší, co se jízdy týče, ale navigačně to bylo hodně složité. Ráno jsem předjel pár soupeřů, ale poté jsem ve Fesh-feshi upadl, bouchnul se do hlavy a dalších 100 kilometrů jsem se z toho dostával. Nebylo to příjemné. Ale dojel jsem, příště musím víc pracovat na motorce, začala lehce zlobit spojka, tak to rozeberu a uvidíme," uvedl Rudolf Lhotský.

Předposlední etapa zavede závodníky do Yanbu. Etapa měla původně měřit 511 kilometrů, ale byla zkrácena na 466 km z důvodu počasí v oblasti v posledních dnech, kdy déšť podmáčel cesty. Přejezdy čítají dalších 134 kilometrů. I se zkrácením čekají na startovní pole poslední duny letošního ročníku a budou náročné. Dle pořadatele dojde k oddělení zrna od plev.