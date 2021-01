Etapa była náročná nejenom na jezdecké dovednosti, była technická, ale zároveň i navigačně složitá. Všichni hovoří o nejtěžší etapě Dakaru v tomto ročníku.

David Pabiška zajel v etapě 35. čas a v celkovém pořadí si výrazně polepšil na 36. příčku. V pořadí Original by Motul dojel David etapu na 5. místě a stejná příčka mu patří i v celkovém hodnocení kategorie.

„Já jsem zatím s účinkováním tady spokojený, ale nacházím tam také rezervy, které mi ukazují soupeři kolem mě. Začátek byl hodně dobrý, protože to bylo navigačně hodně složité a povedlo se mi najít body relativně rychle a do prvního kontrolního bodu a tancovačky jsem vjel, když tam ještě byli mnohem rychlejší soupeři. Byl jsem okolo 20. místa a jezdecky to bylo také v pohodě. Ale po tancovačce všichni potřebovali dohnat tu navigační ztrátu, kterou měli a nasadili tempo, které jsem nebyl schopen akceptovat a zařadil se na to svoje místo a svoje tempo. Bylo to náročné na ruce, na fyzičku a mám obavu, aby všichni dojeli do bivaku," řekl David Pabiška.

Rudolf Lhotský zajel v etapě 59. čas (15. místo v Original by Motul) a v celkovém pořadí je na 55. příčce. V pořadí Original by Motul klesl Ruda na 13. místo.

„Horší etapu jsem na Dakaru snad nikdy nejel. Na začátku jsem bloudil, nemohl jsem najít cestu zpět. Ráno i pršelo a písek byl mokrý a po tom, co nás začala předjíždět auta a kamiony, tak to byl očistec. Všechno bylo rozryté a jelo se mi strašně špatně. Etapu jsem jel přes osm hodin, takže to byl neskutečně dlouhý a vyčerpávající den," uvedl Rudolf Lhotský.

V pátek čeká na závodníky poslední etapa před dnem volna do Hailu a délkou bude téměř totožná s tou čtvrteční. 792 kilometrů celkem a 448 kilometrů měřených.