Liberečtí volejbalisté vstoupili do druhé poloviny základní části extraligy očekávanou výhrou 3:1 nad Beskydskem, kterému tak dovolili v obou duelech probíhající sezony pouze jeden set. Dukla díky deváté výhře v 13 zápasech uhájila pátou příčku tabulky nejvyšší soutěže.

Liberečtí volejbalisté (vpravo) porazili domácí Beskydy 3:1. Foto: cvf.cz/Jan Smekal | Foto: Deník/VLP Externista

„Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli, protože v Beskydech se nehraje jednoduše. Mrzí mě, že neumíme dohrát tyto zápasy na 3:0. Přestali jsme útočit a dali jsme Beskydům šanci hrát čtvrtý set. V něm jsme zatáhli za ruční brzdu, zlepšili jsme podání i útok a tím pádem jsme zvládli celé utkání,“ uvedl Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec.

„Jsem rád, že jsme zápas dobře začali. První dva sety dopadly jednoznačně pro nás, zvládli jsme je dobře. Pak ve třetím setu nechápu, co se stalo, nevím, proč to nedokážeme dohrát 3:0. Ale jsem rád za tři body, nebylo to dneska vůbec jednoduché,“ přidal zástupce libereckého kapitána Šimon Bryknar.

Vojtěch Bauman, asistent trenéra Black Volley Beskydy, prohlásil, že jeho tým první dva sety prohrál kvůli velkému množství nevynucených chyb na servisu a na útoku. „A ani naše mezihra nebyla kvalitní. Třetí set jsme se dostali do vedení, chytli jsme se na servisu, padlo nám mnoho es a zlepšila se i mezihra. Ve čtvrtém setu už rozhodovaly maličkosti a štěstí stálo na straně soupeře.“

„V prvním setu bylo oboustranně hodně chyb, ale nakonec si to Liberec uhrál. Druhý set jsme se dost tahali, myslím že to byl hodně kvalitní sport. Koncovka taky vyšla soupeři. Ve třetím setu nám vyšel servis, a proto takový rozdíl. Ve čtvrtém setu si to pohlídali, takže gratuluji soupeřům,“ dodal Marek Perry, kapitán poražených.

Black Volley Beskydy – VK Dukla Liberec 1:3 (20:25, 22:25, 25:16, 20:25)



Rozhodčí: Vlastimil Kovář, Lukáš Spáčil. Diváků: 175.

Beskydy: Mišek, Koloušek, Guimaraes, Perry, Benda, Danylov, libero Krejčíček. Střídali: Mečiar, Přibyl.

Liberec: Trojanowicz, Johansen, Suda, Urueña, Bryknar, Demar, libero Maar. Střídali: Jemeljanovs, Dias Goméz.