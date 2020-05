Druhá liga a regionální divize družstev se mají ve zkráceném tříkolovém režimu rozjet 6. června. Bez problémů by se v září měla odehrát první liga družstev, kde se odehrají od 9. září čtyřčlenné skupiny také v Liberci a v Mostě. Zejména LTK Liberec získal pro letošek zajímavé posily.

Na přestup přišel pod Ještěd z pražské Štvanice loňský halový mistr republiky Dominik Řeček, odchovanec z Tanvaldu. Na hostování v kategorii dospělých získal liberecký klub přední světové kadetky sestry Brendu a Lindu Frühvirtovy z Prahy a z Prostějova juniorského reprezentanta sedmnáctiletého Dalibora Svrčinu, loni českou trojku do 18 let za Jonášem Forejtkem a jabloneckým odchovancem Jiřím Lehečkou.

Sestry Frühvirtovy se loni staly mistryněmi světa družstev do 14 let v Prostějově, patnáctiletá Linda suverénně vyhrála loňskou Pardubickou juniorku a získala tak volnou kartu na příští ročník 60 tisícového mezinárodního turnaje Mácha Lake Open žen ve Starých Splavech. O dva roky mladší Brenda Frühvirtová loni v extralize potrápila reprezentantku Siniakovou. Do Liberce přichází na hostování také desátý český junior loňského žebříčku Jiří Barnat z TK Neridé.

Z libereckého klubu naopak po dlouhých letech odešly dvě bývalé opory. Aktuálně nejlepší český deblista Roman Jebavý zamířil do extraligové Oázy Říčany a 31letý Michal Schmid se vrátil do rodné Plzně. Liberecká juniorka Lenka Munzarová přestoupila z LTK do Severočeské tenisové, tam se také vrátila z I.ČLTK Praha Vanesa Nikolovová, odchovankyně Mostu a Litvínova.

Kluby mění také dvě severočeské dívčí naděje do čtrnácti let, patřící do republikové špičky. Třináctiletá Ústečanka Sára Mlenská zamířila z Panoramy Teplice do pražské Sparty a její vrstevnice Nela Charvátová z mostecké ST do LTK Liberec. Loni 85. žena českého žebříčku Andrea Havrlíková odešla z Krupky do Košťan. Do Žatce, týmu nováčka první severočeské divize přestoupili z Mostu Kryštof Jánošík a Jan Jochman.

JAROSLAV PŘIBYL