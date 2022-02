„Já neberu jen tak někoho. Když někdo přijde, že by chtěl zvedat činky, tak ho nejdřív pošlu do fitka, ať si to vyzkouší. Nemám na to tolik času. Trénuju zadarmo a dal jsem do toho dost peněz. Takže si vyberu jen někoho, kdo má talent a hlavně někoho, kdo je mi sympatický,“ přiznal Leibl, který tak ve sklepě paneláku vytvořil dobré podmínky pro powerlifting.

A zdá se, že se to vyplácí, navzdory skromným podmínkám si jeho svěřenci vozí ze světa jeden mistrovský titul za druhým. A nad to se dobře baví.

Řeč je o sportu s anglickým názvem powerlifting, česky silový trojboj. Ten obsahuje tři disciplíny dřep, bench press (tlak na lavici, ale tenhle český název nikde neuslyšíte) a mrtvý tah. Sport podobný vzpírání, od kterého se jako samostatná disciplína oddělil ve 40. letech minulého století. Na rozdíl od vzpírání, které se pyšní statusem olympijského sportu, je měřítkem v powerliftingu absolutní síla a technika jednotlivých cviků eliminuje požadavky na obratnost, kloubní pohyblivost a výbušnost.

„Za chvilku mi bude sedmdesát a mám takhle mladou ženu. Ale špatně ji mám vychovanou, protože už zvedá víc než já. I když pořád závodím, loni jsem byl na mistrovství světa a byl jsem druhý,“ prozradil.

Libušina trofej za absolutní vítězství v bench-pressu mezi ženami z loňského MS v Miskolci.Zdroj: DENÍK/Jana RyantováJeho žena Libuše se vrací s novým světovým rekordem skoro z každého závodu. V jedenašedesáti letech má na kontě už desítky světových titulů. Ten poslední s hodnotou 127,5 kg si přivezla v roce 2021 z mistrovství světa v Maďarsku. To jsou výkony, které nemají konkurenci nejen v Libušině věkové kategorii, ale ani napříč celou váhovou kategorií. Přitom se vzpíráním začala až ve 40 letech kvůli bolesti zad. „Manžel mi říkal, ať si jdu zacvičit, ale já jsem vůbec nechápala, co je na těch blbejch železech může bavit. Jenže pak jsem k tomu čuchla a zjistila jsem, že mi to jde,“ směje se Libuše Leiblová.

I Karel má však za sebou bohatou aktivní kariéru. V mládí se věnoval judu, na vojně začal zvedat činky a když se z povinné služby vrátil, vybudovali s kamarádem Jardou Müllerem, bývalým reprezentantem ve vzpírání, tělocvičnu v šenovské sokolovně. Tu museli po revoluci opustit a přesunout se ke Karlovi do domu. A protože v domě nejde házet činkami o zem, což je ve vzpírání nezbytné, přítel Jarda zvolil kulturistiku a Karel se začal věnovat silovému trojboji, kde se náčiní odkládá zpět do výchozí pozice. „Já totiž nevydržím dietu, kulturistiku bych dělat nemohl. Tak jsem začal závodit v bench pressu za Ústí, tady nic takového tehdy nebylo,“ vysvětluje. Nakonec Karel pomáhal založit oddíl SK Olymp Nový Bor, ve kterém dodnes trénuje. Členem ale není ani on, ani jeho žena. Když závodí, závodí sami za sebe.

Život v Kamenickém Šenově určil i profesní dráhu manželů Leiblových. Ve městě se sklářskou tradicí mají vlastní brusírnu skla. Oba jsou už v důchodu, ale občas pořád do dílny zaskočí. „Když na tréninku zvednete desetkrát sto kilo, tak máte tunu a tohle uděláte několikrát. To jsou tuny a tuny,“ počítá Karel. Neobvyklá síla s sebou nese i výjimečné příležitosti. „Dokonce i do filmu jsem brousil, do Hollywoodu jsem dělal veliké mísy. Prý udělej to, že se to na konci rozbije. Někdy to jsou mísy v průměru metr, jedna váží 48 kg. To nikdo jiný neunese,“ pokýval hlavou. A že je síla podložená i uměleckým nadáním, dokazují Karlovy obrazy. „Od 9 let maluju plátna. Tohle je třeba stará Ploučnice v Mimoni, než postavili nové koryto,“ ukazuje Leibl na obraz nad hlavou.

Tělocvična v suterénu panelového domu je Karlovou chloubou a místem, kde každý týden probíhají tréninky. Nezbytným předpokladem pro to, aby se člověk dostal do Karlovy trenérské péče, je talent. Ale stejně důležité jsou i sympatie. „Musí zapadnout do rodiny, to jinak nejde,“ rychle podotkl.

I proto začínají některé tréninky u kávy v obýváku Leiblových a ve stejném duchu pokračují v činkárně. „Vždyť ty tréninky musí být hlavně legrace. Trávíme spolu čas i mimo tréninky. Třeba když děláme zabijačku, tam všechny pozvu no a když se někdo opije, tak u nás přespí,“ mávl rukou.

Mimochodem, alkohol není v powerliftingu na seznamu zakázaných látek. „Někdy chlapi po závodě tak oslavujou, že ani nevylezou na stupně vítězů, tak jim musí cenu předávat dole,“ vtipně poznamenal. Jinak je ale seznam hodně přísný jako u každé jiné silové disciplíny. „Dneska stačí si vzít kapky do nosu a už je člověk pozitivní a jsou z toho 4 roky distanc. Mně je to jedno, ať si každý bere co chce, ale vadí mi, že jsou v tom peníze. Tenkrát třeba strčili do zakázaných látek i kofein. Jenže tím samozřejmě přišli o sponzora Coca-colu, a tak to zase povolili,“ hodnotí dopingovou politiku.

Loňské mistrovství světa v Miskolci bylo pro skupinu Karla Leibla velice úspěšné. Zlatou medaili si přivezla Libuše i další atlet Martin Tuček. A Karel si cení podpory města: „Za to bych chtěl vážně poděkovat Kamenickému Šenovu, že nám přispěli na cestu a ubytování. Protože jenom za startovné dá člověk stovky euro,“ zdůraznil.

Letos by mělo být v červnu mistrovství Evropy na Ukrajině a mistrovství světa v Německu. Všichni se těší, že bude pandemická situace příznivá a obě akce se uskuteční.

Powerlifting je sport, ve kterém rozhoduje síla. Kdo jí má víc a umí s ní nejlépe zacházet, ten vyhrává. Ale pořád je to také disciplína, kterou sportovci musí dělat s radostí.

„Po celém světě máme díky tomuhle sportu kamarády. Vždycky po závodě sedíme a kecáme. Já sice neumím anglicky, ale vždycky se najde někdo, kdo to z angličtiny přeloží třeba do ruštiny a takhle si rozumíme,“ uzavírá Karel Leibl trochu dojatě vyprávění a zavelí k přesunu na trénink.