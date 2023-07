„Už jsme za půlkou soustředění, ještě nás nějaká práce čeká, ale už jsme toho i dost natrénovali. Všechno probíhá, tak jak má. Co neuděláme teď, tak v zimě nedoženeme,“ řekla mimo jiné v rozhovoru pro Českou televizi přímo z kempu 26letá jablonecká rodačka a závodnice tamního SKP Kornspitz Markéta Davidová.

V Alpách je i bývalý slovenský běžec na lyžích Martin Bajčičák, jenž se ve své kariéře dostal třikrát i na stupně vítězů na Světovém poháru, a nyní je už několik měsíců jedním z trenérů českých biatlonistek.

Letní počasí poněkud popozměnilo plány – místo ledovce trénuje národní tým na kolečkových lyžích, horských kolech nebo chodí na tůry či do posilovny.

„Počasí nám ale nic nenarušuje, jedeme podle plánu, zatím můžeme být spokojeni. Příprava bude ještě dlouhá, ale čeká nás třicet čtyřicet závodů, základ mít musíme,“ uvedl 32letý stříbrný medailista ve sprintu z OH 2018 v Pchjongčchangu Michal Krčmář, jenž se po svatbě po sezoně věnoval i studiu.

Nyní jsou už biatlonisté v Ramsau v objemové části přípravy. „Dalo by se říci, že nabíráme objemové i výškové metry. Je tady kolo, běh, kolečkové tůry, posilovna, je to všechno různorodé. Na druhou stranu už zde máme i trochu rychlejší tréninky, protože se první závody blíží. Ale většina tréninků je ještě takových delších,“ popsala aktuální chystání na start sezony mistryně světa z vytrvalostního závodu na MS 2021 v Pokljuce a bronzová medailistka ze šampionátu 2020 ve smíšené štafetě v Anterselvě.

Podle rodáka z Vrchlabí Krčmáře přijde intenzita na řadu ještě později. „To bude na konci léta, na začátku podzimu. Nyní je to hlavně ještě o těch objemech. Sporty kombinujeme, příprava je pestrá,“ souhlasil Krčmář.

Na soustředění, kde se aktéři věnují i střelbě a různým střeleckým soutěžím, chybí pouze Adam Václavík, jenž léčí poraněné zápěstí. „Je dobře, jsou jsou některé tréninky nás kluků i holek propojené, trošku je to vyhecované, soutěživé,“ pochvaloval si atmosféru Krčmář.

Novinkou je i příchod zmiňovaného běžeckého kouče Martina Bajčičáka. „Musím říct, že tréninky běžecké jsou podobné, ale změna nastala v posilovně. Změnili jsem cviky. Myslím, že si rozumíme, vše funguje a je, jak má být,“ konstatovala Davidová.

Prvním vrcholem sezony bude letní světový šampionát v srpnu na Slovensku. „Je to dobré zpestření, ale těch závodů bude hodně, když člověk absolvuje celé MS, pak hned následuje republika, pak festival ve Francii a najednou je z toho celý měsíc vlastně závodní… Za mě je to trošku dost, ale musíme to tak brát a zazávodíme si. Možná si i před ostrým startem pod dohledem nového trenéra otestujeme zimní systém,“ uvedla Davidová.

„Do letního mistrovství světa půjdou všichni, stejně jako my,z plné přípravy. My se týden před jeho zahájením budeme vracet ze soustředění v Pokljuce, někdo stihne zregenerovat dřív, jiný později. Uvidíme, jak to půjde,“ dodal Michal Krčmář.