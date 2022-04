Největší zastoupení měli logicky domácí hráči, které počtem následovali estonští badmintonisté. V českých barvách se představila opravdu jen velká juniorská kvalita. Španělský trenér Oscar Martínez přivezl ke Středozemnímu moři Jana Rázla, Daniela Dvořáka, Davida Smutného nebo Petru Maixnerovou. „A ti se představili ve velmi dobrém světle, konkurenci ve většině zápasů doslova válcovali a získali hned tři zlata,“ řekl Zdeněk Kračmar, trenér klubu BK TU v Liberci.

„Výsledky vypadají poměrně jednoznačně, ale ve skutečnosti to nebylo tak lehké, jak se může na první pohled zdát. Soupeři byli dobře technicky vybavení, ale často hráli pořád stejnou hru, na kterou jsme se s Oscarem připravili a pak byly zápasy jednodušší,“ tvrdil nejúspěšnější muž celého turnaje Jan Rázl.

V průběhu celé akce neztratil ani set. To jak v mixu, tak také ve čtyřhře. „Kdybych měl říct, který zápas byl nejtěžší, tak to bylo asi čtvrtfinále deblu proti třetím nasazeným Estoncům. Soupeři jsou naučeni tlačit hned z příjmů, nebo z jakékoliv pozice hrají drajvy. V tom byli opravdu dobří a na to nás také trenér dost často upozorňoval. Ze začátku jsme s tím sice trošku bojovali, ale pak jsme si zvykli a dokázali jsme hru zpomalit bloky na síti, což soupeřům vůbec nevyhovovalo,“ vrátil se k zápasu, který s Danem Dvořákem opanovali poměrem 21:18, 21:18.

Zlatý double zkompletoval Jan Rázl s Petrou Maixnerovou v mixu, ve kterém zažil s mírnou nadsázkou estonské národní mistrovství, když od čtvrtfinále narazilo české duo pouze na páry z této pobaltské republiky. Finále zvládla česká dvojice za 23 minut po sadách 21:12, 21:15.

„Určitě bych turnaj hodnotil pozitivně v tom, že jsme získali dost bodů do žebříčku. Navíc jsme získali hodně zkušeností. Zároveň jsme poznali, jaké podmínky mají jinde ve světě. Když to porovnám, tak bychom si měli vážit, jak se v České republice máme,“ pochvaluje si možnosti tréninku v tuzemsku mladý borec, jenž zvítězil ve čtyřhře i na loňském mistrovství České Republiky do 17 let, které se konalo v prosinci v Českém Krumlově.

A co ještě čeští badmintonisté v zemi, která má tolik historického bohatství, stihli? „Dva dny byla bouřka, takže jsme nikde nebyli. Alespoň poslední den jsme se prošli při západu slunce a trošku smočili nohy v moři,“ svěřil se ještě Rázl, který zaznamenal společně se svými krajany jeden z výsledkově nejzajímavějších mezinárodních turnajů vůbec.