Léto pomalu končí a Martin se konečně odhodlal hodit do formy. Motivací je pro něj blížící se dovolená v Chorvatsku a nechce, aby se o něm říkalo, že káže vodu a pije víno. Pro svou dietu si zvolil již několikrát na sobě a svých klientech ověřené sacharidové vlny. Jedná se o bezpečnou a efektivní metodu, jak se poměrně rychle (v řádu několika měsíců) zbavit velkého množství tuku s minimální ztrátou svalové hmoty. Dieta je založená na proměnlivém snižování a zvyšování sacharidů v rámci týdne.

Výhody sacharidových vln:

Cyklování sacharidů zabraňuje adaptaci organismu na nízký přísun energie, který by mohl vést ke zpomalení metabolismu.

Při sacharidových vlnách je jednoznačně prokázáno zrychlení metabolismu, které je pociťováno jako hlad a to i při dnech s velkým objemem sacharidů.

Dny s vyšším obsahem sacharidů pomáhají psychicky lépe zvládat náročné období.

Velkou výhodou této strategie je její variabilita a možnost individuálního přizpůsobení každému jedinci

Nevýhody sacharidových vln:

Velké výkyvy nálad v závislosti na množství sacharidů.

Bez potřebné motivace jedinec tyto strategii rychle vzdá.

Poměrně omezená doba efektivity: cca 8 – 10 týdnů hlavní části.

Náročnost udržení naplánovaných jídel (hlavně v rozdílnosti jednotlivých dnů)

Rozdělení principů cyklování

Rozdělení principu cyklování má mnoho podob. Objem sacharidů se může zvyšovat, snižovat, cyklicky přerušovat nebo lze sacharidy vynechat úplně.

Rozdělení dnů:

High Carbs Days (vysokosacharidové dny, HCD), které slouží především k doplnění glykogenových (glykogen = zásobní cukr ve svalech a játrech) zásob a zabranění zpomalení metabolismu, pomáhají psychickému uvolnění a předcházejí vyhoření. Při HCD by se denní příjem sacharidů měl pohybovat mezi 3 – 5 g na 1 kg hmotnosti. Při těchto dnech se budete vlivem vyplavování velkého množství inzulíny cítit unavení.

Low Carb Days (nízkosacharidové dny, LCD), které jsou zařazeny mezi vysokosacharidové a nesacharidové dny. Jejich počet je dán množstvím vašeho podkožního tuku na začátku diety a je libovolný. Záleží na principu cyklování, který je zvolen. Jako LCD dny jsou brány všechny dny, v nichž objem sacharidů nepřevyšuje hodnotu 1 g na kg tělesné hmotnosti.

V No Carbs Days (nesacharidové dny, NCD), jak název napovídá, nekonzumujete takřka žádné sacharidy. Jediné povolené sacharidy pocházejí ze zeleniny, která slouží jako příloha (velmi střídmá) k jídlům z masa. NCD se využívají u lidí vyžadující rychlý úbytek váhy nebo v závěrečných týdnech cyklování. Není vhodné je zařazovat hned od začátku cyklování a to pro jejich psychickou náročnost. Jako minimální hodnotu vlny se nejčastěji používá 50/100 g sacharidů na den pro muže a 25/50 g sacharidů denně pro ženu.

Pro dietu si v prvních dvou týdnech zvolil vlastní postup přibližující se sestupnému cyklování. Jeho principem je postupné snižování množství sacharidů např. 300 g, 200 g, 100 g, 300 g, 200 g, 100 g, 0 g. Výhodou tohoto postupu je postupná psychická adaptace na stále klesající objem sacharidů, která má bohužel částečný vliv na zpomalení metabolismu. Sestupné vlny se doporučují jedincům, méně odhodlaným nebo psychicky citlivějším na rozdíly objemu sacharidů). Jsou také velmi vhodné jako úvodní cyklus před variantou vzestupnou, která má větší vliv na urychlení metabolismu a následnou větší efektivitu v úbytku tuku.

Za první dva týdny touto dietou zhubnul 3,5 kg a obvod pasu se zmenšil o 3 cm. Síla na základních cvikách, jako je mrtvý tah, bench a dřep zůstává skoro stejná (pokles cca 5 %).

Já se rozhodl po předchozí zkušenosti pro Keto dietu. Nešlo v mém případě tolik o zhubnutí, jako spíše o naučení se pravidelného stravování. Prvních sedm dnů jsem pětkrát denně v rozmezí 2 až 3 hodiny pil proteinový nápoj. Proteinová jídla mají snížený obsah cukrů a zároveň zvýšený obsah bílkovin. Díky tomu v těle dochází ke změně metabolismu a ke zcela přirozenému spalování uložených tuků. Proto jsou výsledky viditelné velmi rychle. Když jsem měl hlas, dopřál jsem si dovolené množství ořechů a zeleniny.

Čtvrý den jsem se dostal do ketózy, tedy stavu, kdy tělo začne přednostně spalovat tuky. Aby tělo nadále udrželo tento stav, nesmí jedinec přijmout více než 50 gramů sacharidů denně. Nebudu si lhát do kapsy, pátý den bych snědl i to, co normálně nejím, tak moc mi chyběla pevná strava. Ale vše to je o nastavení v hlavě.

Po týdnu se mi podařilo zhubnout 5 kilogramů bez větší ztráty svalové hmoty. Zároveň se mi zmenšil obvod pasu, což jsem poznal díky volnějším kalhotám.