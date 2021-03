Pořádně nevěděl, do čeho jde. Hokejový útočník Michal Trávníček, který odkroutil v dresu Litvínova 21 extraligových sezon, poprvé v kariéře okusil prvoligové angažmá. A krok do neznáma zvládl s přehledem. Jako správný kapitán dovedl Ústí do vytouženého play-off a navíc se stal s 35 (14+21) body nejproduktivnějším mužem týmu. A to přitom se musel vypořádat i s covidem.

„Tolik bodů jsem nikdy neměl,“ smál se spokojený čtyřicátník, který v extralize platil za dříče a na ledě odváděl černou práci. Teď mohl upřednostnit ofenzivní choutky. Díky vydařené sezoně se Trávníček rozhodl prodloužit ve Slovanu smlouvu o další rok.

Jaký máte pocit ze sezony?

Dobrý. Naplnilo se to, co jsme si řekli před sezonou. Díky úzké spolupráci s Mladou Boleslaví se podařilo zapracovat mladé hráče a pomoct jim v jejich rozvoji. To mě hodně oslovilo, a proto jsme se dohodli na další roční spolupráci. Navíc jsme po dlouhé době vrátili do Ústí play-off. Série s favorizovaným Vsetínem nebyla úplně jednoznačná, dokázali jsme je potrápit.

Ze Vsetína jste si přivezli nadějný stav 1:1, ale oba domácí zápasy jste prohráli. Došli vám síly?

Oba zápasy ve Vsetíně byly hodně těsné, soupeři jsme toho moc nedovolili. První domácí zápas se nám už od začátku nevyvedl, ten druhý se vyvíjel dobře, ale bohužel jsme Vsetín nechali otočit. To byla škoda.

První ligu jste nikdy předtím nehrál. Jaká podle vás je?

Hráčská kvalita a taktická vyzrálost není samozřejmě taková jako v extralize. Ale myslím si, že nasazení je srovnatelné.

Vy jste byl nejlepším hráčem týmu. Těší vás, že jste dokázal, že i po čtyřicítce na to stále máte?

Ale jo (smích). Mojí hlavní rolí bylo pomáhat mladým klukům. Je to příjemný, že jsem měl tolik bodů.

V 33 utkáních základní části jste posbíral 31 (13+18) bodů, další 4 (1+3) v play-off. Vzpomenete si, kdy jste zažil tak plodnou sezonu?

Tolik bodů jsem v extralize nikdy neměl. Během celé mojí kariéry to ale nikdy nebylo o bodech (úsměv). Jsem rád, že teď jsem mohl přispět týmu i nějakými body.

Ústí má po sezoně, ale vy byste si ji mohl prodloužit v Mladé Boleslavi. Věříte, že zasáhnete do extraligového play-off?

Malá šance tady je, ale zase bych to nepřeceňoval. Jsem připravený v záloze. Budu se udržovat v kondici, kdyby Boleslav potřebovala. Mají zodpovědně poskládaný a široký kádr. Nějaká možnost tam je, tak uvidíme.

Celou sezonu poznamenal koronavirus. I vy jste si touhle nemocí prošel.

Měl jsem to v září, když do kabiny dorazila první vlna. Ve zbytku sezony se mi to vyhnulo. Celá sezona tím byla poznamenaná. Nikdo nevěděl, co bude za týden, jestli se sezona dohraje. Bylo to náročné na psychiku. Bylo těžké udržet koncentraci jen na hokej. Byla škoda, že na stadion nemohli fanoušci. Bylo by skvělé, kdyby toho mohli být fanoušci součástí.