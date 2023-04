Vždy jsme v klíčové momenty udrželi klidnou hlavu, říká k vítězné jízdě Seibert

Liberečtí stolní tenisté vedou ve čtvrtfinále extraligy nad nevyzpytatelným Havířovem 2:0 na zápasy a v úterý by rádi přidali výhru číslo tři. Bude to slavnostní zápas, jeden z vrcholů sezony. A to nejen sportovních. "Cěká nás těžký zápas," říká v rozhovoru pro Deník liberecká opora Jakub Seibert.

Jakub Seibert, stolní tenista SKST Liberec, v utkání proti Ostravě. Už 14. října odehrál jubilejní 200. utkání za Liberec. Momentálně jich má na svém kontě 216. Dostane dres. | Foto: Deník/VLP Externista

Vedle bohatého doprovodného programu totiž proběhne před úterní bitvou slavnostní poděkování opoře Jakubu Seibertovi a předání symbolického dresu za odehrání 200 extraligových utkání za SKST Liberec. Už jich má na svém kontě 216, avšak při 1. kole play off je vhodná příležitost si říjnové jubileum připomenout, opoře poděkovat. Vedete ve čtvrtfinále 2:0 na zápasy, takže maximální spokojenost?

Spokojenost je absolutní. Téměř všechny zápasy vyšly v náš prospěch, když vezmu v potaz, že pět ze šesti vítězství jsme vyhráli až v rozhodujícím setu. Havířov je tedy pro vás soupeř, kterého jste před play off brali?

Mohlo se to tak zdát, když jsme je v základní části dvakrát porazili, ale opak je pravdou. Bavil jsem se s kluky z ostatních týmů a nikdo, včetně nás, proti nim nechtěl hrát. Nikdo nechce nastoupit proti Kenjajevovi, který je schopný proti každému týmu dělat dva body a proti mladým, kteří mají momentálně skvělou formu. Sever proti jihu, to je boj o finále. Dukla přilákala divácký rekord, ale padla V úterý od 18.00 hrajete na domácích stolech třetí utkání. Můžete první dva zápasy, jeden vyrovnaný, jeden asi podle výsledku jednodušší, zhodnotit?Výsledky byly sice rozdílné, ale oba dva zápasy stejně vyrovnané. První utkání nás podržel Mohamed Shouman. A když Michal Beneš měl po delší době trošku krizi, jsem rád, ze jsem ho dokázal zastoupit. Při druhém zápase jsem klidně mohl nastoupit do zápasu za stavu 0:2. Mohamed i Michal svoje střetnutí otáčeli. Rozdíl byl pouze ve dvou míčích. Máte formu v pravý čas?

Spíše bych řekl, ze jsme udrželi klidnou hlavu a ruku. Všechny důležité momenty jsme zatím zvládli. Asi budete chtít sérii ukončit, jak těžký duel vlastně po Velikonocích čekáte?

To ještě nedokážu říct. Pořád je možnost, že ještě nastoupí dosud zraněný Kenjajev, který by váhy mohl naklonit na jejich stranu. ANKETA: Více než čtvrt milionů hlasů rozhodlo. Finálová šestka klubů je komplet Budete proti Havířovu v plné síle, jak jsou na tom hráči zdravotně?Budeme v plné síle připraveni to ukončit hned prvním zápasem. Uděláme pro to všechno. Asi hodláte spoléhat na výhodu domácího prostředí. Je to tak?

Domácí prostředí bude určitě na naší straně. Většině týmů se z určitých herních důvodů u nás nehraje ideálně. A tím, že si vezeme domu vedeni 2:0 na zápasy, doufám v plnou halu našich diváků a řehtaček. Budeme se snažit, aby měli důvod k radosti.

