„V Teplicích se představilo se téměř 200 soutěžních sestav a z nich přes 80 bylo twirlingových. Když se zaměřím pouze na twirlingovou část soutěže - zúčastnilo se ji celkem šest zemí. Kromě ČR, zastoupené 30 startovními čísly, bylo možné sledovat vystoupení závodnic z Polska, Chorvatska, Slovinska, Ukrajiny a nejhojněji zastoupeného Španělska,“ jmenuje trenérka a choreografka Zuzana Huňková.

„Twirling je všestranný sport, spojující prvky ze sportovní a moderní gymnastiky s tancem a pohybem jedné či více hůlek. Dochází při něm ke spojení pohybu hůlky s pohybem těla. U dětí rozvíjí kromě síly, rychlosti a flexibility také pozornost, orientaci v prostoru, koordinaci, pohybovou paměť a schopnost spolupracovat, ale také schopnost vystupovat před lidmi a vzhledem k náročnosti některých prvků také trpělivost a cílevědomé směřování,“ vysvětluje trenérka specifika zatím ne moc známého sportu.

Čerstvou vicemistryní Evropy je juniorka Karla Martínková, která figuruje i ve vítězné sestavě spolu s Eliškou Průšovou, Barborou Ondíkovou, Adélou Horníkovou, Michaelou Knirschovou a Michaelou Savickou. „V tomto sportu je celá řada disciplín. Dělají se sestavy pro jednotlivce, dvojice, týmy od 5 do 9 členů a skupiny od 10 členů a více. Dále lze disciplíny dělit dle zaměření na povinné, v těch je předepsaná hudba a jasně omezen prostor vystoupení. Potom jsou disciplíny taneční, kdy soutěžící představuje choreografii na vlastní hudbu,“ vysvětluje Huňková, která si z Telpic odvezla ocenění pro nejlepší soutěžní choreografii.

Oddíl Viva Liberec vzniknul v roce 2008 jako mažoretkový klub. Po čtyřech letech vznikl v rámci skupiny i oddíl twirlingu. Mažoretky už se po covidu otevřít nepovedlo, dnes fungují tři skupiny. Taneční a pohybová přípravka pro děti předškolního věku, twirlingová přípravka a skupina twirlingu, kde jsou dívky, které se věnují twirlingu více než dva roky. Členská základna čítá asi 60 členek.

„Oddíl funguje jako kroužek Domu dětí a mládeže Větrník, což je organizace zřizovaná městem, takže už město Liberec nemůžeme žádat o dotace. Vzhledem k tomu, že jsme i pořadateli Libereckého poháru v twirlingu, který je celorepublikovým závodem, snažíme se sehnat finanční prostředky v soukromé sféře. Bez podpory rodičů bychom se však neobešli,“ líčí složitou situaci Huňková. Nejen shánění financí je pro klub obtížné. „Je to sport prostorově náročný. Trénujeme ve školních tělocvičnách. Potřebujeme mít k dispozici plochu minimálně 12x20 metrů a výška stropu by měla přesahovat 10 metrů,“ dodává trenérka úspěšných sportovkyň. V Liberci momentálně trénují na Střední škole gastronomické na Karlově Háji a na ZŠ Lesná, jejichž tělocvičnu si nemůžou vynachválit.

Ačkoliv u nás se sportu věnují především dívky, v zahraničí to pravidlem není. “Kluci mohou využít sílu a vynikají i při práci s více hůlkami, je možné závodit až s pěti. To už je potom spíš žonglování. Vysloužilí mistři světa potom často vystupují s jinými předměty na různých show. V našem oddílu jsme již pár chlapců měli, a pokud by se mezi kluky našel někdo, kdo by twirling chtěl vyzkoušet a nenechá se odradit dívčím kolektivem, budeme rádi, když se k nám připojí,“ říká Zuzana Huňková. Vysoce oceněné výkony libereckých závodnic v Teplicích byly pro oddíl příjemným překvapením a příslibem dalších úspěchů. Ještě do prázdnin čekají dvoje závody, z kraje června v České Lípě a na poslední červnový víkend národní pohár ve Dvoře Královém.