„Já ani nevím, že bych hrál jinak, než v minulé sezóně. Body mi naskakují tak nějak automaticky. Naposledy jsem dal tři góly a sám si říkal – sakra, vždyť já v tom zápase skoro nic neměl,“ zasmál se 27-letý florbalista v rozhovoru pro Deník.

Radku, proti Black Angels jste ztráceli už pět branek. Nakonec jste ale vydřeli dva body. Berete to?

Začátek zápasu byl fakt děsivej. Nicméně to od nás nebylo poprvé, takže vlastně víme, co od toho můžeme očekávat. Naštěstí jsme ve druhé půlce zápasu převzali otěže a vyrovnali. Dokonce jsme mohli vyhrát i za tři body. Ale určitě bereme i dva.

Vy jste zaznamenal hattrick, celkově máte na svém kontě 30 branek. Dobrá práce, ne?

To určitě. Já ani nevím, že bych hrál jinak, než v minulé sezóně. Body mi naskakují tak nějak automaticky. Teď jsem si říkal – sakra, vždyť já jsem v tom utkání skoro nic neměl. Prostě mám asi štěstí a padá mi to tam.

V kanadském bodování celé soutěže jste na druhém místě, bod ztrácíte na vítkovického Delonga. Chcete celé bodování vyhrát?

Upřímně? Myslím si, že nemám šanci, abych to celé vyhrál. V první pětce bodování jsou dva kluci z Vítkovic, kteří spolu hrají v lajně. Všem týmům dávají slušné dardy. Já jsem mezi nimi vlastně takový vetřelec (smích). Jsem rád, že se mi takhle daří. Jen doufám, že to bude naskakovat dál a já se nahoře udržím co nejdéle.

Aktuálně jste na desátém místě, na osmou příčku přitom ztrácíte pět bodů.

Myslím si, že můžeme být spokojení. Z posledních čtyř zápasů jsme třikrát vyhráli. To nám hodně pomohlo, mohlo by to být i horší. Před námi je Liberec, dotahuje se brněnský Hattrick. O to poslední „sestupové“ místo v rámci play-down bude ještě bitva. Samozřejmě jsou tam ještě šance na play-off. Rádi bychom se hlavně udrželi v takzvaném mezipásmu.

Vy jste odehráli v několika víkendech dva zápasy v řadě, teď to bude jednou týdně. Co vám více vyhovuje?

Samozřejmě je lepší více hrát, než trénovat. V Lípě trénujeme dvakrát týdně, do toho samozřejmě chodíme do práce. Bylo to náročnější, to určitě. Teď ale máme z celé ligy odehráno nejvíce zápasů.

Jak je těžké skloubit zaměstnání, florbal a také osobní život?

No, doma v Mladé Boleslavi se moc neohřeju. Dvakrát týdně dojíždím na trénink, pak zápas. Na druhou stranu je to lepší, než kdyby se trénoval pětkrát týdně. To by bylo složitější.

Vy jste přišel do České Lípy v roce 2018 z Mladé Boleslavi. Proč?

Proč….V Boleslavi jsem to víceméně přerušil a skončil. Hledal jsem náhradní variantu. Po nějaké době jsem se domluvil se Štěpánem Slaným (hrající manažer České Lípy). Co se týče dojíždění, tak to mám půl hodinky.

Z osobního hlediska prožíváte výbornou sezónu. Nekrouží okolo vás silnější kluby?

Je jasné, že pokud se v bodování pohybujete v horních příčkách, tak se přední kluby zajímají. Já nejsem výjimka. Nějaké nabídky mám. Uvidíme, jak dopadne celá sezóna. Pak bude čas nad vším přemýšlet. Mám rodinu a malého kluka. Bylo by těžké začít někde jinde nový život. Kdyby to bylo v zahraničí, tak bychom se tam všichni odstěhovali. Ale dojíždět třeba na Chodov, nebo na Spartu. To by bylo každý den složitější.

Pociťujete, že se vám obránci soupeřů více věnují?

Je pravda, že v některých zápasech to opravdu hodně cítím (smích). Samozřejmě se mi snaží obránci dávat co nejméně prostoru. Já se to snažím nevnímat. Snažím se najít skulinu a hrát to, co chci.

Abychom vás jenom nechválili. Co byste rád na svém výkonu zlepšil?

Moje přednost je hlavně útočná fáze. Takže určitě bych měl více pomáhat obraně. Snažím se, ale je tady stále prostor na zlepšení.

Utkvěl vám z dosavadní sezóny v paměti nějaký zvláštní zážitek?

Těžká otázka. Naposledy asi zápas v Brně, kde jsme prohrávali 0:2 a nebyli absolutně v zápase. Říkal jsem si, tady musíme dostat rychtu. Ale my se zvedli, otočili to a já dal v prodloužení vítězný gól. Za to jsme byli moc rádi.

Je to pro celý sportovní svět kvůli koronaviru těžké období. Florbalová liga se přerušila, hraje se bez diváků, absolvujete testování.

Já teď na testy chodit nemusím. Měl jsem koronavir v listopadu, takže mi stále běží ta 90-denní lhůta. Ostatní kluci ale chodí. Samozřejmě nám schází diváci, to je špatný. Je to takový tichý zápas, nikdo neřve, slyšíte tam každé slovo. Jako na tréninku. Ale všichni to mají stejně.

V neděli hostíte Bohemians. Jak překvapit čtvrtý tým v tabulce?

Bohužel proti Bohemce se nám moc nedaří. Zatím jsme je neporazili. Naposledy jsme od nich dostali patnáct gólů. Hrajeme doma, musíme se zaměřit na obranu a zkusit překvapit. Už jsme v Lípě ukázali, že dokážeme porazit týmy, jako jsou Střešovice, nebo Sparta. Na druhou stranu zápasu proti Bohemce není klíčový.

Jste tedy ve florbalovém klubu v České Lípě spokojený?

Víceméně ano. Samozřejmě jsou tam negativní momenty, kdy prohráváme fakt zbytečné zápasy. Ale to je asi ve všech týmech. Za tři roky jsem si tady zvykl, je tady super parta. Mimochodem, ta byla všude, kde jsem byl (smích). Samozřejmě tu natěšenost sráží právě to, když zbytečně prohrajeme. Člověk má pak v hlavě hodně myšlenek. Ale pak se to otočí, daří se a celé mě to popostrčí zase o kus dál.