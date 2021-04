Po roce bez velkých událostí by se letos měli dočkat svých šampionátů i plavci. Na juniory čekají mistrovství Evropy i světa a kvalifikační limity sbírají české naděje už v prvních měsících letošního roku. Mezi limitáře se zařadil také Jakub Bursa, kterému se podařilo zaplavat požadovaný čas pro účast na evropském i světovém šampionátu juniorů na dlouhé polohovce. Na Velké ceně Slovenska dosáhl výkonu 4:24.80.

S RESPIRÁTOREM NA OBLIČEJI. Jakub Bursa na Velké ceně Slovenska. | Foto: Archiv Jakuba Bursy

Jakub Bursa už od žákovských let ukazuje, že patří mezi talentované mladé plavce a například před čtyřmi lety získal na mistrovství republiky do 14 let šest zlatých medailí. Prakticky celou kariéru připravuje jeho tréninkový program Štěpán Matek, nejprve v Jablonci a v poslední době ve Slavii Liberec.