V duelu dvou českých zástupců v CEV Cupu měla liberecká Dukla převahu nad pražskými Lvy. Ztratila jediný set a po pohárové porážce s Ženevou upevnila osmou výhrou v deseti kláních druhou příčku tabulky.

„Byl to krásný večer a super zápas, všichni hráli dobře. My jsme dneska hráli za Šimona Krajčoviče, který hrál famózně v prvním setu. Měl jsem strach, aby to jeho zranění z úvodu druhé sady kluky nepoznamenalo, ale oni se ještě více semkli a zahráli famózní volejbal,“ uvedl Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec.

Tým chválil i jeho kapitán Lukáš Ticháček. „Byl to z naší strany výborný zápas. Skvěle jsme podávali a tím jsme si strašně pomohli. Prahu jsme tím dostali od sítě a oni to tím pádem měli těžší. Takže určitě pochvala za servis a bojovnost,“ řekl zkušený lídr liberecké party.

Jakub Janouch, kapitán VK Lvi Praha a bývalý hráč Dukly, měl ke spokojenosti pochopitelně daleko. „V prvé řadě gratuluji domácím k výhře. Podali dobrý výkon na servisu i na bloku v podstatné části utkání. Přesto, že jsme měli často dobře přihráno, tak jsme se nebyli schopni prosadit. Máme další prohru, co k tomu říct. Dva sety jsme prohráli rozdílem třídy. Myslím si, že to by se nám nemělo stávat, jestli chceme hrát na špičce extraligy. Musíme dál makat, nic jiného nám nezbývá.“

„Liberečtí začali dobře v prvním setu a pro nás to pak bylo složité. I když jsme pak bojovali ve druhém i třetím setu, tak ve čtvrtém setu se jim opět dařilo a pro nás to nebylo vůbec jednoduché,“ hodnotil kouč poražených Juan Manuel Barrial.

Liberecké ženy po bodu získaném v Prostějově braly před vlastním publikem body tři a v tabulce jim patří průběžná druhá příčka.

„Pro nás asi povinné tři body, protože si myslím, že si letos už nemůžeme dovolit ztrácet moc bodů do tabulky. Jsem ráda, že jsme to zvládly, i když to občas bylo trochu napínavé, někdy až moc. Ještě to není úplně ono. Doufám, že už to bude jen lepší a lepší a my budeme sbírat body,“ konstatovala po utkání liberecká kapitánka Nikola Kvapilová.

Z výkonu i přes výhru nebyl zcela nadšen ani trenér domácího celku. „Trochu utrápené, ale bereme vítězství 3:0 a tři body.“

Hostující družstvo se překvapení nedočkalo „Určitě je to škoda, protože si nemyslím, že Liberec hrál dneska dobře, ale my jsme hrály ještě hůř. Mohly jsme si odsud odvézt nějaké další cenné body. Bohužel se to nepovedlo a musíme dál pracovat. Dneska jsme si to pokazily samy,“ hodnotila sobotní porážku bez zisku setu přerovská kapitánka Michaela Zatloukalová.

„My jsme chtěli něco urvat a za mě jsme tři body ztratili, protože jsme ten zápas měli vyhrát 3:0. Ale porážíme se sami, takže to je pak těžké,“ přidal podobný názor Radim Vlček.