Liberecké volejbalové výběry potvrdily, v jaké top formě aktuálně odhodlaná Dukla je. Muži dle očekávání bez ztráty sady porazili poslední extraligový celek Ostravu, ženy po třetí výhře v řadě neztratily ani set proti KP Brno. Jediný smutek na severu? Ústecký tým nepřekvapil v Příbrami. Další „očekávaná loupež“ se po čtvrtečním derby nekonala.

V 7. kole volejbalové extraligy do Příbrami dorazil tým z Ústí nad Labem (zády), prohrál 1:3. Foto: cvf.cz/Oldřich Kozák | Foto: Deník/VLP Externista

MUŽI:

VK Dukla Liberec – VK Ostrava 3:0 (17, 23, 23)

Sobotní 7. kolo extraligy mužů nepřineslo žádné extra překvapení. Papíroví favorité si ohlídali své zápasy a celkem bez problémů si připsali tři body.

„Měli jsme velmi těžký týden. Tři těžké zápasy, třináct setů, tři výhry. Velká gratulace hráčům, kteří dostali dnes příležitost z lavičky, a nebyl to jeden, bylo jich mnoho, a zvládli to. Také musím podotknout, že dnes jsme hráli pouze s jedním cizincem na place a jsme snad jediný tým, který dokáže postavit pět Čechů,“ řekl spokojený liberecký trenér Martin Demar.

Jeho tým navázal na výhru ve čtvrtečním severočeském derby na ústecké palubovce. „Jsem hrozně rád za vítězství 3:0, že jsme se zbytečně netrápili, protože Ostrava dost potrápila Vary a další těžké soupeře. Proti silným soupeřům nehrála vůbec špatně. Dnes si myslím, že jsme je nepustili do žádné koncovky, vždy jsme si to s přehledem pohlídali. Utkání jsme velmi dobře odservírovali, soupeře jsme drželi pod sebou a v důležitých chvílích jsme se dostali bodově nad soupeře a utkání jsme si uhráli sami,“ uvedl kapitán domácí party Lukáš Ticháček.

Příbram – SKV Ústí nad Labem 3:1 (23, -18, 20, 14)

„Výsledek zápasu mě hodně štve, chyběla nám určitá stabilita. To, že to bylo dnes chvílemi vyrovnané, bylo zapříčiněno i naší bojovností, ale bohužel nejsme stabilní a vypadáváme z rolí nejčastěji na útoku, což nás hodně trápí. Zřejmě nás občas takové prohry budou bolet, kvůli těmto výpadkům, ale věřím tomu, že tento problém co nejrychleji odstraníme. Příbram se pyšní dobrou kulisou, což je pro tento sport velmi dobré, každému soupeři se tu hraje těžce,“ uvedl po utkání, které sledovala necelá tisícovka fanoušku, Ondřej Žaba, trenér SKV Ústí nad Labem.

„Chvílemi mi připadá, že hrajeme jako neskutečné děti, první dva sety jsme se rozehráli nádherně a pak všichni odejdeme hlavami. Dnes musím pokárat i kůlové hráče, kteří jsou zásadní pro naši hru, nehráli jsme z kůlu zkrátka dobře,“ prohlásil zklamaný ústecký kapitán Jiří Kořínek,

ŽENY:

VK Dukla Liberec – VK Královo Pole 3:0 (16, 19, 13)

V 9. kole nejvyšší soutěže se zrodila třetí liberecká výhra v řadě.

„Překvapila nás sestava Brna, která dnes přijela. Přesto si myslím, že hráčky Brna hrály velmi dobře na servisu a na bloku. To bylo výborné pro naši sestavu, která k utkání nastoupila. Musím pochválit všechny holky, protože to utkání nebylo jednoduché proti tak dobrému servisu a obraně,“ uvedl liberecký trenér Libor Gálík.

„Mrzí mě, že KP nemohlo dorazit v plné síle. Proto jsme dali šanci našim mladým a ty ukázaly, že i ony umí dobře hrát,“ dodala k dalšímu vítězství liberecká kapitánka Klára Vyklická.