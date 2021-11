„Mužstvo musíme rychle nakopnout, intenzivně jednáme o novém kouči, dal jsem si na to pět dní,“ řekl v rozhovoru pro Deník ředitel libereckého klubu Pavel Šimoníček s tím, že už v sobotním utkání nejvyšší soutěže proti Odolena Vodě by Duklu měl vést nový trenér. Bude vybrán z okruhu několika hlavních kandidátů.

K volejbalistům liberecké Dukly nastoupil 51letý trenér Michal Nekola v létě roku 2009. Dvakrát ho dovedl k zisku českého mistrovského titulu, přidal pět triumfů v Českém poháru a až na jedno výjimku pravidelně sbíral medailová ocenění. Prestiž klubu pozvedl i na evropské scéně.

„Jedna éra končí. Dostali jsme se do situace, kdy máme zranění, sehráváme, celkově na tým dosedla deka. Uvažovali jsme o doplnění kádru a výměnách,“ řekl šéf ambiciózního klubu.

A nakonec jste se rozhodli pro odvolání trenéra…

Týmu se nedaří, navíc na všech postech. My musíme zkusit všechno a něco se změnit musí. Potřebujeme týmu dát impulz.

Bylo to rozhodování o konci „českého Fergussona“ asi těžké, že?

Nemá to nic společného se špatnou přípravou. Bylo to těžký, Michal mi s tím tady 13 let pomáhal a bylo to úspěšné období. Můžeme se bavit, zda těch úspěchů mohlo být více nebo méně, ale to už stejně nezjistíme. Situace byla velmi komplikovaná. Přišlo deset nových hráčů, máme hodně zraněných, máme prostě velké problémy, které musíme okamžitě vyřešit a všechno nastartovat.

Mužstvo provizorně převzal asistent Vladan Merta, do kdy má mandát?

Středeční pohár povede asistent. Já potřebuji tým nakopnout co nejrychleji, proto měníme trenéry ze dne na den.

Jak ta jednání o nástupci trenéra Nekoly probíhají?

Intenzivně. Oslovili jsme trenéry, kteří by měli zájem tady pracovat, kteří kvalitě kádru věří. Máme několik variant i hlavních kandidátů. Jsem rád, kolik koučů má o práci u nás zájem. Liberec je dobrá adresa a já věřím, že s novým koučem na úspěšné období zase navážeme.