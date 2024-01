Výkonnostní trend obou zástupců severu Čech se ani v úvodním dějství extraligy volejbalistů v novém kalendářním roce nezměnil. Překvapení se z jejich pohledu v sobotních duelech 16. kola nejvyšší soutěže nezrodila.

V sobotním utkání 16. kola volejbalové extraligy mužů přivítali domácí hráči Fatry Zlín (čelem) Duklu Liberec a prohráli 1:3 (22:25, 25:21, 16:25, 23:25).

Liberec se díky tříbodové výhře ve Zlíně posunul na průběžné třetí místo, ústecká parta je v nekompletní tabulce po nezdaru na palubovce Odolena Vody poslední.

DUKLA BERE VÝHRU, VÝKON NEBYL TOP

Jedenáctá výhra sezony posunula libereckou Duklu, při volném programu Karlovarska, na třetí pozici za pražské Lvi a Kladno.

„Jsme rádi za tři body, ale s naší hrou a projevem nejsem spokojen. Měli jsme problém s útokem po horším příjmu. Ale tři body jsou tři,“ řekl Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec.

Liberecký kapitán s ním souhlasil. „Kvalita naší hry nebyla nejlepší, ale dobré tři body,“ uvedl Lukáš Ticháček.

Zlín si v minulém kole vybojoval tři body na ústecké palubovce a zálusk si dělal i na druhý tým ze severu. Vzdoroval, ale do vítězné koncovky uhrál pouze druhou sadu.

„Ve třech setech jsme byli rovnocenným soupeřem. Kluky můžu jenom pochválit za předvedený výkon,“ prohlásil Zdeněk Sklenář, trenér VSC Fatra Zlín, jehož tým, podlehl 1:3 (-22, 21, -16, -23).

Domácí kapitán Duc Luan Truong viděl vyrovnaný zápas. „Je škoda těch dvou koncovek. Náš výkon se zvedá a doufám, že to bude pokračovat v dalších soubojích,“ řekl.

SLUŠNÝ VÝKON SKV STAČIL JEN NA SET

Ústečtí volejbalisté natáhli sérii porážek i na palubovce Aera. Odolena vyhrála 3:1 (20, 17, -23, 22).

„Dneska to pro nás tady bylo těžké, protože jsme byli pod velkým tlakem, hlavně první dva sety. Začalo se nám to vyplácet až ve třetím setu, škoda, že jsme nezačali dřív. Ve čtvrtém jsme parádně pokračovali, ale Vodolka nás výborně servisem odtlačila. Dneska bych bral bod, ale dobře hrající Vodolka nám to nedovolila,“ konstatoval ústecký trenér Ondřej Žaba.

Jiří Kořínek, kapitán SKV Ústí nad Labem, hodnotil zápas pro portál cvf.cz z jeho pohledu jako koukatelný. „Nezdá se mi, že bychom poslední tři zápasy hráli nějak špatně, akorát tam uděláme pár klukovských chyb. Je vidět, že Vodolka to má hodně postavené na servisu, když to trefí, tak se tu hodíme po celé hale, ale také to dokáží vyházet. Podle mě zaslouženě vyhráli, protože byli odvážnější na servisu.“

Domácí si výhry vážili. „Dneska to je super vítězství za tři body ve skvělé atmosféře. Makáme dál,“ řekl kapitán vítězů Matyáš Démar.

„Také jsem rád, že máme tři body, myslím si, že jsme měli zápas pod kontrolou. Trošku škoda ve třetím setu, kdy jsme v jednom postavení ztratili pár bodů, ale vrátili jsme se do své hry. Myslím si, že jsme si teď více jistí po těch zápasech, budeme pracovat dál a bojovat v každém zápase,“ dodal k střetnutí Marcin Kryś, trenér Aero Odolena Voda.