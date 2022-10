„První zápas je vždycky těžký a jsem rád, že jsme ho vyhráli. A je jedno proti komu se hraje, Benátky, Vary… Jsem rád, že jsme odvrátili osm mečbolů, už to s námi vypadalo hrozně špatně. My jsme moc chtěli a to nás svazovalo. Vůbec jsme nepředváděli to, co předvádíme na tréninku. Pod takovým stresem, pod takovým tlakem se nedá hrát. Přesto kluci ukázali charakter v těžkých chvílích,“ řekl Martin Demar, nový trenér VK Dukla Liberec.

„První zápas v Benátkách, věděli jsme, že to nebude jednoduché. A to se potvrdilo. Benátky mají dobře složený mančaft, myslím si, že takových tu bude víc. Já jsem strašně rád, že to bylo týmové, že jsme se nepoložili v tom rozhodujícím čtvrtém setu, který byl neskutečně dlouhý, hodnotil liberecký kapitán Lukáš Ticháček.

„V první řadě musím říci, že jsem pyšný na celý náš tým, protože takový začátek sezony je super. Musíme v tom samozřejmě pokračovat. Dnes rozhodly maličkosti. Podle mě jsme zbytečně neztrátovali v některých pozicích, neotáčeli jsme situace, které nás zřejmě stály sety. V tiebreaku je to o pár chybách. A v tomto byl Liberec lepší. Ale já bych byl rád, kdybychom do budoucna předvedli stejný výkon s týmy, se kterými potřebujeme získávat body. Jsme rádi určitě za bod, musíme pokračovat v práci a myslím si, že to bude mít do budoucna své ovoce,“ uvedl pro oficiální portál cvf.cz Filip Křesťan, kapitán VK Benátky nad Jizerou, jenž v minulosti úspěšně působil i v Liberci.

„Pro nás dobře rozehrané utkání. Sice jsme prohrávali 1:0, ale potom se nám podařilo ten obrázek hry plně obrátit. Bohužel jsme nedotáhli dobře rozehraný čtvrtý set do zdárného konce,“ řekl Aleš Dittrich, trenér Benátek nad Jizerou.

Kladno – Ústí nad Labem. 3:2.

Další pětisetová řežba. „Pro nás nečekaný bod a komplikace pro Kladno. Odehráli jsme úžasné dva sety, ale potom jsme trošku odešli,“ litoval ústecký kapitán Jiří Kořínek.

A jak nečekané drama viděl hostující kouč? „První dva sety nám domácí tým pomáhal, produkovali vysoký počet chyb a naši kluci toho dokázali využít, což beru jako velké pozitivum. Zvrat v celém utkání přineslo střídání Jirky Kraffera, který přinesl na hřiště klid a stabilitu. Měli jsme dobré momenty a myslím si, že máme na čem stavět,“ uvedl trenér Lubomír Vašina.

„Začali jsme špatně a Ústí toho využilo. Musím pochválit střídající hráče. Od třetího setu jsme bojovali a rvali se o výsledek, a to přineslo výsledek. Po průběhu zápasu jsme rádi za dva body,“ přiznal kladenský kouč Milan Fortuník.