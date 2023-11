Liberečtí volejbaloví fanoušci zažili rozpačitou sobotu. Volejbalistky v utkání 11. kola nečekaně podlehly s do té doby posledním Přerovem, muži v 8. dějství nejvyšší soutěže naopak vybojovali tři body proti Příbrami. Výsledky byly shodné 3:1.

Zubřicím z Přerova (v černém) sice patřila před utkáním v Liberci tabulce poslední příčka, ale z Liberce si odvezly tři body.

Zklamaný liberecký kouč mluvil dokonce o ostudě. „Nevím, co se s týmem děje. Po čtvrtečním utkání s Ostravou (3:2) jsme dostali velkou facku. Dnes si musí hráčky sáhnout do svědomí, s čím nastoupily a jestli vůbec chtějí hrát za Duklu. Byla to prostě ostuda,“ doslova prohlásil trenér Libor Gálík.

Klára Vyklická soupeřkám gratulovala. „Naprosto jsme je podcenily. Nevím, jestli přípravou nebo našim výkonem. Nebyl to náš den. Nemůžu nikoho pochválit. Musíme jít dál,“ uvedla kapitánka VK Dukla Liberec.

Hostující hráčky jásaly. „Konečně jsme zlomily prokletí a bojovaly jsme v koncovkách. Urvaly jsme to za tři body, což je super. A teď musíme navázat i domácími zápasy a posunout se v tabulce výš,“ uvedla pro cvf.cz přerovská kapitánka Veronika Tinklová.

„Po zápasu doma s Olympem, kdy jsme to doma neuhráli, to dneska dopadlo a jsem šťastný za tým, za holky. Plnili jsme výborně taktické pokyny a dotáhli jsme to za tři body, což je super. Ale ještě se musíme zlepšit v koncovkách,“ prohlásil, Radim Vlček,trenér Volejbal Přerov.

Ani v extralize volejbalistů to neměli muži Dukly lehké, Příbram porazili Trox Příbram po velké bitvě 3:1 (-24, 24, 22, 29). „Jsme rádi za výhru 3:1 a za tři body. Určitě škoda prvního setu, kdy jsme nezvládli koncovku. Špatně jsme ze začátku podávali a oni měli vše přihrané za „1“. Až později jsme se začali zlepšovat na podání i útoku a hlavně bylo dobře, že jsme zvládli koncovku čtvrtého setu, kdy už měla Příbram možná nakročeno do tie-breaku. Kluci ukázali, že mají charakter a jen tak je něco nerozhodí,“ chválil liberecký trenér Martin Demar.

Lukáš Ticháček, kapitán mužstva Dukly, označil střetnutí za obrovsky těžké. „Věděli jsme, že Příbram trápila Prahu a vyhrála nad Karlovarskem. Já jsem si to přesně takhle představoval, že to skončí – 3:1, ale ty koncovky, to byly nervy. Jsem hrozně rád, za vítězství za tři body,“ dodal Ticháček.

„Zápas se mi hodnotí špatně, protože jsme z dobře rozehraného zápasu nezískali ani jeden bod. Nevyužili jsme několik šancí v druhém setu, kdy jsme mohli využít horší hry Liberce a čtvrtý set jsme měli prakticky vyhraný. Chválím Liberec za bojovnost. Nás pár našich nepřesností připravilo o body. Nehráli jsme špatně, ale jedeme domů s prázdnou,“ litoval zklamaný hostující trenér Daniel Rosenbaum.