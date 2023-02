Blízko k triumfu má úřadující šampion a účastník Ligy mistrů Karlovarsko, které v derniéře poměří síly s do baráže už teď odsouzenou Ostravou, kdežto Liberec čeká bitva na Kladně, to je v tabulce páté. Dukla nyní navíc jeden bod ztrácí.

Liberečtí se vrátili na domácí palubovku prvně od začátku ledna a Fatře nedali šanci. „Jsem strašně rád, že jsme vyhráli 3:0. Tím jsme si pojistili druhé místo v tabulce – přinejhorším. Zlín podal dobrý výkon. Myslím si, že je to dobrá generálka před Final Four Českého poháru. Nedal nám nic zadarmo, ale naši kluci zahráli opravdu skvěle na přihrávce, na servisu. Jenom na bloku by to ještě mohlo být lepší. Opravdu jsme předvedli dobrý výkon,“ řekl liberecký trenér Martin Demar.

„Tři body opravdu potřebujeme. Naposledy jsme dvakrát prohráli, takže si myslím, že jsme si spravili náladu. A hlavně jsme si vyjasnili pořádek na špici tabulky,“ přidal liberecký kapitán Lukáš Ticháček.

„Dnes jsme byli Dukle konkurenty pouze v prvním setu. Určitě rozhodl kvalitní servis Liberce, který nás hodně trápil, a my jsme se s tím nedokázali popasovat úplně nejlépe,“ hodnotil duel jeho zlínský protějšek Duc Luan Truong.

Ústečtí ještě živí naději na účast v předkole play off, avšak po páté porážce v řadě ztrácejí na nyní desáté Benátky nad Jizerou dva body. „Jestliže předvedeme za dva týdny podobný výkon jako dnes, nevidím důvod, proč bychom nemohli ve Zlíně uspět,“ uvedl ústecký blokař Marek Beer. Potíž je, že benátský nováček hostí doma předposlední Beskydsko…

Proti Lvům se ale ústecká parta vytáhla. "Po dlouhé době docela dobrý výkon a z naší strany povedený zápas,“ uvedl k sobotní konfrontaci ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Extraliga volejbalistů, 23. kolo:

VK Dukla Liberec - VSC Fatra Zlín 3:0 (25:21, 25:16, 25:15)

Rozhodčí: Dušek, Buchar. Diváků: 525.

Liberec: Veselý, Ticháček, Demar, Nikačević, Gavenda, NivaldoGómez, libera Maar, Lux - Pavlíček.

Zlín: Truong, Kozák, Čechmánek, Římal, Toman, Pražák, libera Vodička, Viceník - Adamec, Šulc, Gálík, Čeketa.

SKV Ústí nad Labem – VK Lvi Praha 1:3 (23:25, 11:25, 25:23, 24:26)

Rozhodčí: Matěj Dmejchal, Michaela Hladišová. Diváků: 512.

Ústí n. L.: Srb, Lank, Bere, Sobirov, Suda, Baláž, libero Kořínek - Beer, Kopecký, Fišer, Vodvárka.

Lvi Praha: Čech, McCarthy, Schouten, Gabriel, Todua, Janouch, libero Moník - Kriško, Tibitanzl, Pliasetskyi, Smith.